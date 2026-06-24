×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
マーケティング最新事例 2026（AD）

ワークマン公式アプリはなぜ「待望」だったのか？ AppApeAward受賞と「顧客シーン起点」の思想

　2025年にローンチした「ワークマン公式アプリ」は、App Ape Award 2025で特別賞「新人賞」を受賞した。購買データの取得や追客を目的とするのではなく、ビジネスの進化とともに多様化するワークマンの商品・店舗・ブランドを、顧客一人ひとりのシーンに合わせて迷わず届けることを目指したアプリであることが取材を通じて明らかになった。本稿では、ワークマンの荻原勇太氏と公式アプリを手掛けたヤプリのCMO・近藤嘉恒氏に、「顧客・店舗・本部」が待望した公式アプリの開発背景と、顧客だけでなく従業員の体験も意識した「CX×EXを掛け合わせた次世代型小売アプリ」の設計思想を聞く。

進化し続けるワークマン、変わらないのは「ワクワク」のDNA

MarkeZine：ワークマンは近年、次々と新業態を立ち上げ、ダイナミックにビジネスを拡大されています。顧客層やマーケティングには、どのような変化がありますか？

荻原：顧客層は作業服を求めるプロフェッショナル中心だった時代から、大きく変わりました。2018年に立ち上げた一般層向けの業態「ワークマンプラス」を皮切りに、「#ワークマン女子」「Workman Colors」などサブカテゴリーを拡大しており、おかげさまで一般のお客様にも広く認知いただいています。

　それにともない、YouTubeやInstagramなどのソーシャルプラットフォームで商品を知っていただく機会もずいぶんと増えました。SNS上での文脈やトレンドに合わせてタイムリーに情報を届けていくことの重要性が高まっていると感じています。

株式会社ワークマン　営業企画部 マーケティング戦略グループ マネージャー　荻原勇太氏
株式会社ワークマン　営業企画部 マーケティング戦略グループ マネージャー　荻原勇太氏

MarkeZine：そのような変化の中で、ワークマンが「顧客体験」において大切にしていることはありますか？業態が多様化しても変わらない、核となるポリシーを教えてください。

荻原：ずっと変わっていないのは「お客様に“ワクワク”を提供するワークマンのDNA」です。以前、「やる気、ワクワク、ワークマン」というキャッチコピーを使っていましたが、今でもそのDNAは社内に根付いています。

　多種多様な商品が置かれている店内には、棚ごとに幅広い用途や機能を持った商品が一堂に会しています。お目当ての商品の隣で、思わぬ商品との出会いが創出されるかもしれませんよね。もちろん、お客様が直感的に理解しやすいように情報は整理しつつも、「発見のワクワク」を大切に、店舗運営を行っています。

ワークマン店内の様子、幅広い用途の商品が並んでいる
ワークマン店内の様子、幅広い用途の商品が並んでいる

MarkeZine：ワークマンは基本的にフランチャイズで店舗展開していますが、このような顧客体験における指針は、スムーズに各店舗へ伝わるものなのでしょうか？

荻原：本部と店舗の連携がシームレスであることも当社の特長です。営業担当であるSV（スーパーバイザー）を介して商品の方針を伝えるなど、各店と密にコミュニケーションをとっています。こうした動きから、店舗と本部が一丸となって魅力ある売り場作りをしています。

顧客・店舗・本部が待望していた公式アプリが好評

MarkeZine：リアル店舗での顧客体験を重視しているワークマンですが、2025年に公式アプリをリリースされました。「App Ape Award 2025」で「新人賞」を受賞するなど注目を集めているそうですが、なぜこのタイミングで公式アプリをローンチすることになったのでしょうか？

荻原：膨大な商品情報や店舗情報を、お客様一人ひとりにわかりやすい形で提供することが最大の目的です。一般的な小売業のデジタル施策では、顧客データを取得してリマーケティングすることを目的にアプリを展開するケースが多いですが、ワークマン公式アプリはいつでもどこでもワークマンの情報を得ることができる「情報の羅針盤」のような場所を目指しています。

ワークマン公式アプリ：Instagramの投稿をアプリ内で閲覧できるようにするなど、日常的にアプリを開きたくなる体験づくりをしている
ワークマン公式アプリ：Instagramの投稿をアプリ内で閲覧できるようにするなど、日常的にアプリを開きたくなる体験づくりをしている

MarkeZine：なぜ、情報提供に特化したアプリを作ろうと思われたのですか？

荻原：サブブランドを増やしカテゴリー戦略を進めてきたことで、「作業服を買いに行きたいけれど、この店舗には売っていないのか？」「色々なブランドがあるけど、私は一体ワークマンのどの店舗に行けばいいのだろう？」といった迷いがお客様側で生じてしまっていました。私たちとしても、お客様一人ひとりに合わせた最適な案内が難しいことを課題に感じていたのです。

　そこで、自分に必要な情報へすぐにアクセスできる、お客様にとっての「情報の集約拠点」が必要だと考え、その手段としてアプリを選択しました。

近藤：顧客の行動や購買履歴を追うことより、スマートフォンという顧客に最も近いところに、ワークマンの「今」が網羅されたメディアを置くことに価値を感じられたのですね。

荻原：はい、お客様自身の「嗜好」や「今その瞬間のシーン」に合わせて、ストレスなく最適な情報へたどり着いていただく――それこそが、ワークマンとして提供すべき顧客体験（CX）だと考えました。

MarkeZine：これまでになかったメディア（アプリ）を新しく立ち上げるとなると、社内の合意形成や店舗の巻き込みにハードルがあったのではないでしょうか？

荻原：前述の通り、ワークマンは部署や店舗が「お客様にこれを伝えたい」という熱い思いを強く持っています。そうした一体感と熱量があるので、「公式アプリを作ろう」となった瞬間、「あの情報も載せられる」「お客様にこうアプローチできる」と、社内全体で期待感が湧き上がりました。

次のページ
顧客の悩みに寄り添ったことで生まれた、3つの象徴的な機能

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
マーケティング最新事例 2026連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

安光 あずみ（ヤスミツ アズミ）

Web広告代理店で7年間、営業や広告ディレクターを経験し、タイアップ広告の企画やLP・バナー制作等に携わる。2024年に独立し、フリーライターへ転身。企業へのインタビュー記事から、体験レポート、SEO記事まで幅広く執筆。「ぼっちのazumiさん」名義でもnoteなどで発信中。ひとり旅が趣味。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社ヤプリ

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/24 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50762

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    刈り取り・囲い込みの限界。ADKマーケティング・ソリューションズが提唱するブランドのIP化とは？
  3. 3
    市場拡大中の「ぬいぐるみ界隈」　注目サービスと界隈インサイト最前線【ぬいぐるみが大人の相棒に】
  4. 4
    選んだCEPでどう思い出され、選ばれやすい状態をつくるか？「Solidify（具体化）」の技術 NEW
  5. 5
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  6. 6
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ
  7. 7
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  8. 8
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質
  9. 9
    「フォロワー数」の呪縛から脱却する、SNSを事業成長につなげるためのKPI・全体設計
  10. 10
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  3. 3
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  4. 4
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  5. 5
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  6. 6
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  7. 7
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】
  8. 8
    内製化とは“マーケティングOS”の構築である。ヤマハ発動機が実現する、事業横断の持続的な広告運用体制
  9. 9
    高広伯彦氏の連載がスタート｜私がBtoBマーケティングの「教科書」を書こうと思った理由
  10. 10
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質