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ClaN、ファンコミュニティの力を活用したマーケティング支援サービスの提供を開始

　ClaN Entertainment（以下、ClaN）は、VTuber・アイドル・ストリーマー・「歌い手」などのファンコミュニティを活用したマーケティング支援サービス「ClaNファンダムマーケ」の提供を開始した。 

　同サービスは、ファンコミュニティを持つタレントやIPと連携し、配信番組、イベント、グッズ、SNS施策などを組み合わせコミュニケーションを設計。認知拡大から話題化、購買や来店促進、ファン参加型企画の設計と実施に対応し、ブランドの成果へとつなげる。

　体制面では、1,200名以上のインフルエンサーネットワークや独自のMCNを活用し、企画の目的やブランド親和性に応じたキャスティングとタイアップ設計を行う。プロデューサーやプランナーなどの専門チームが企画立案から制作、効果検証までを一気通貫で推進する。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/07/23 11:00 https://markezine.jp/news/detail/77236

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