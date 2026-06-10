ホンダセールスオペレーションジャパン、Salesforceの「Agentforce」を導入

ホンダセールスオペレーションジャパンは、セールスフォース・ジャパン（以下、Salesforce）のAIエージェントプラットフォーム「Agentforce」を導入した。

背景・課題

自動車業界ではデジタル化にともない、顧客の情報収集のあり方や購買プロセスが変化している。顧客がオンライン上で車種比較や見積もり、評価・レビューの確認などを行い、販売店へ来店する前に購入検討を進めるケースが増えている。また、国内における労働人口の減少を背景に、販売現場では限られた営業リソースで顧客対応を行う必要がある。

ホンダセールスオペレーションジャパンは、こうした顧客行動の変化と販売現場を取り巻く環境変化を踏まえ、顧客体験の向上と営業活動の効率化を両立する新たな取り組みを検討。Agentforceの導入に至った。

活用範囲

同社では、主に2つの領域でAgentforceを利用している。