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SalesZine ニュース

トライベックが「BtoBサイトスコアランキング」を発表　三菱電機が4年連続首位に

　デジタルマーケティング支援事業を展開するトライベックは「BtoBサイト調査2026」の結果を発表した。

　本調査は、BtoBサイトのビジネス貢献度を評価するもの。企業の196サイトを対象に、製品・サービス分野別に抽出したBtoBターゲットユーザーへのインターネットアンケートにより実施した。

三菱電機が4年連続トップに

　本調査のランキング指標であるBtoBサイトスコア（※）は、三菱電機が56.6%で4年連続トップを獲得した。次いでオムロンが2位、キーエンスが3位と、例年同様FA分野の企業が上位に並んだ。

【クリック／タップで拡大】

※ターゲットのうちサイトにアクセスし、かつニーズを充足した人の割合。「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出される。アクセス率はターゲットのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合、ニーズ充足率はアクセス者のうちニーズを充足した人の割合である

ニーズ充足率トップ3はキヤノン、三菱電機、オムロン

　ニーズ充足率のトップはキヤノン。またリコー、富士フイルム、セイコーエプソンも順位が向上し、ドキュメントソリューションは分野全体で上昇傾向を見せた。

【クリック／タップで拡大】

　また、5位のＢＩＰＲＯＧＹ、6位の富士通をはじめ、情報システム分野の企業も順位が向上した。

製品・サービス検討時のAI検索利用率は約65％

　製品・サービスの情報を収集する際に、AI検索がどれくらい利用されているかを聴取したところ、全体でおよそ65％、情報システムにまつわる情報収集では80％近くが既にAI検索を利用していた。

【クリック／タップで拡大】

【調査概要】
時期：2026年4月10日～4月27日
方法：インターネットを通じたアンケート調査
回答者プロフィール：BtoBの製品・サービス分野（13分野）別に抽出した製品・サービス購入関与者
有効回答数：7,700人
対象サイト数：196

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2026/06/11 16:15 https://markezine.jp/news/detail/76950

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