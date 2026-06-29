動画制作の予算「10万円未満」が最多回答に／重視するKPIトップは「再生回数」／アルファノート調査

動画制作・映像制作サービス「ムビサク」を提供するアルファノートは、動画マーケティングを実施しているBtoB企業の担当者500名を対象に、「動画マーケティングに関する実態調査」を実施した。

動画活用シーンTOP3は「SNS」「Web広告」「自社サイト」

動画の活用シーンを尋ねたところ「YouTube・SNS」が48.6％でトップに。次いで「Web広告（46.0％）」「自社サイトへの掲載（31.4％）」が続いた。

最も重視しているKPIは「再生回数・インプレッション数」

最も重視しているKPIを質問したところ、最多回答は「再生回数・インプレッション数（41.6％）」だった。

「サイト遷移数（クリック数）」や「コンバージョン数（資料請求・お問い合わせ）」がトップ3を占め「商談数・案件化数」は21.4％に。「特に設定していない」と回答した人も18.2％いた。

動画制作の予算は「10万円未満」が最多

動画制作の予算を問う質問では「10万円未満」が28.4％でトップ回答に。次いで「10万円～30万円未満」と回答した人が多かった。中には1本あたり「300万円以上」と回答する人も（5.4％）。

動画活用で効果を実感した回答者は約6割

動画活用の効果を質問したところ「期待以上の効果があった」「ある程度の効果があった」と回答した人が約6割を超えた。

一方で「あまり効果は感じられなかった」「全く効果はなかった」と回答した人の合計は約25％に。「わからない」と回答した人は14.0％を占めた。

35％が「展示会・イベントでの集客数増」に効果を実感

動画活用の具体的な効果を問う質問では「展示会・イベントでの集客数の増加」が35.0％でトップ回答に。次いで「商談時における製品理解の促進（32.4％）」が多かった。

「お問い合わせ・リード獲得数の増加」や「商談化率（アポ率）の向上」にも20～30％程度の人が効果を実感していた。