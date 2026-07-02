三菱UFJ銀行、営業領域のAXパートナーにUPWARDを選定

UPWARDは、三菱UFJ銀行の営業領域におけるAXを支援するため、AXコンサルティング契約を締結したことを発表した。これにより、対面営業を中心としたフィールドセールスの高度化を推進し、データとAIに基づく戦略的な営業体制を構築する。

今回の締結の背景には、金融業界での環境変化に伴う伴走型支援へのシフトや、現場のリソース不足、属人化といった課題がある。UPWARDはこれらに対し、銀行特有の複雑な商習慣やセキュリティ要件に合わせたAI実装と定着を支援する。

両社は、先行プロジェクトとして、人事異動に伴う引継挨拶の訪問計画策定作業（ロジ組み）を、AIソリューション「UPWARD Geo AI Scheduler」により自動化する。

従来、支店長などの交代時には異動内示から発令までの約1ヵ月間で数百社の取引先を訪問する必要があり、担当者が手作業でルート調整を行うため計画確定までに時間がかかっていた。

「UPWARD Geo AI Scheduler」は、特許取得済みの滞在検知技術を基盤とし、CRMに蓄積された活動履歴などのデータと顧客の位置情報から訪問計画を自動策定する。これにより、従来1人の異動につき約15時間を要していた作業を削減し、年間約700人の異動規模において計1万時間超の工数削減を見込む。属人化を解消するルート策定による計画品質の向上や訪問件数の増加を図るほか、最優先顧客の予定に合わせて空き時間をAIが埋めるハイブリッド方式を採用している。