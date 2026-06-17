【7/15開催】「カスタマーサクセス・アワード2026」候補企業と「CS天下一武闘会」出場者が決定

カスタマーサクセス株式会社は、7月15日（水）に開催する「カスタマーサクセス・アワード2026」について、最終ノミネート企業3社および「カスタマーサクセス天下一武闘会2026」の出場者4名を発表した。

カスタマーサクセス・アワード2026とは

顧客価値の創出と事業成長の両立、および組織変革を推進した企業を表彰するアワードで。本年は最高賞「The Blue Flag of the Year 2026」を設け、7月15日（水）の授賞式で発表する。

同アワードには大手企業を中心に10社11部門からエントリーがあり、製造業、金融業、通信業、教育業界など、多様な業種へ取り組みが広がっていることを示している。

審査では、日本カスタマーサクセス協会が監修する審査基準に基づき、各社の取り組みを「突破力」「全社的インパクト」「再現性」の観点から評価。加えて、各社へのインタビューを通じて定量的・定性的な評価を行い、他組織の指針となる3社を最終ノミネート企業として選出した。

ノミネート企業

NTTドコモビジネス

日本電気（NEC）

ベネッセコーポレーション 小中学校事業本部

The Blue Flag of the Year 2026 審査員

古森茂幹氏（日本カスタマーサクセス協会 理事／セールスフォース・ドットコム 前取締役副会長）

谷口修氏（イー・パートナーズ 代表取締役）

宮田善孝氏（Zen and Company 代表取締役／日本CPO協会 常務執行理事／ALL STAR SAAS FUND Advisor）

山田ひさのり氏（日本カスタマーサクセス協会 代表理事）

カスタマーサクセス天下一武闘会とは

2018年から開催されているカスタマーサクセス従事者によるピッチバトル。本年度も厳正な審査を経て4名の出場者を選出した。当日はそれぞれが実践事例や挑戦を17分間で発表し、会場参加者によるリアルタイム投票で優勝者を決定する。

投票は「先進性」「波及性」「プレゼンテーション力」の3観点から行われ、優勝者には賞金50万円と「最強のカスタマーサクセス・マネージャー」の称号が贈られる。

出場者一覧

Schoo カスタマーサクセス部門 部門責任者 下西彩香氏

スタメン 執行役員 VP of Customer Success 山田亮二氏

STORES カスタマーズ部門 グロースサクセス本部 マネージャー 神田拓哉氏

フリー freee-mcp エバンジェリスト 青山翔平氏