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【7/15開催】「カスタマーサクセス・アワード2026」候補企業と「CS天下一武闘会」出場者が決定

　カスタマーサクセス株式会社は、7月15日（水）に開催する「カスタマーサクセス・アワード2026」について、最終ノミネート企業3社および「カスタマーサクセス天下一武闘会2026」の出場者4名を発表した。

カスタマーサクセス・アワード2026とは

　顧客価値の創出と事業成長の両立、および組織変革を推進した企業を表彰するアワードで。本年は最高賞「The Blue Flag of the Year 2026」を設け、7月15日（水）の授賞式で発表する。

　同アワードには大手企業を中心に10社11部門からエントリーがあり、製造業、金融業、通信業、教育業界など、多様な業種へ取り組みが広がっていることを示している。

　審査では、日本カスタマーサクセス協会が監修する審査基準に基づき、各社の取り組みを「突破力」「全社的インパクト」「再現性」の観点から評価。加えて、各社へのインタビューを通じて定量的・定性的な評価を行い、他組織の指針となる3社を最終ノミネート企業として選出した。

ノミネート企業

  • NTTドコモビジネス
  • 日本電気（NEC）
  • ベネッセコーポレーション 小中学校事業本部

The Blue Flag of the Year 2026 審査員

  • 古森茂幹氏（日本カスタマーサクセス協会 理事／セールスフォース・ドットコム 前取締役副会長）
  • 谷口修氏（イー・パートナーズ 代表取締役）
  • 宮田善孝氏（Zen and Company 代表取締役／日本CPO協会 常務執行理事／ALL STAR SAAS FUND Advisor）
  • 山田ひさのり氏（日本カスタマーサクセス協会 代表理事）

カスタマーサクセス天下一武闘会とは

　2018年から開催されているカスタマーサクセス従事者によるピッチバトル。本年度も厳正な審査を経て4名の出場者を選出した。当日はそれぞれが実践事例や挑戦を17分間で発表し、会場参加者によるリアルタイム投票で優勝者を決定する。

　投票は「先進性」「波及性」「プレゼンテーション力」の3観点から行われ、優勝者には賞金50万円と「最強のカスタマーサクセス・マネージャー」の称号が贈られる。

出場者一覧

  • Schoo　カスタマーサクセス部門 部門責任者　下西彩香氏
  • スタメン　執行役員 VP of Customer Success　山田亮二氏
  • STORES　カスタマーズ部門 グロースサクセス本部 マネージャー　神田拓哉氏
  • フリー　freee-mcp エバンジェリスト　青山翔平氏

【開催概要】

 

名称：カスタマーサクセス・アワード2026（同時開催：カスタマーサクセス天下一武闘会）

日時：2026年7月15日（水）17:30〜21:30（開場 17:00）

会場：ウイングアーク１ｓｔ 東京本社 （東京都港区六本木3丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー 36F）

形式：オフライン限定

対象：経営者、カスタマーサクセス従事者、顧客とともに事業を成長させるすべての人

主催：カスタマーサクセス

協力：日本カスタマーサクセス協会

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