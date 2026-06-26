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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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MarkeZine Day 2026 Autumn

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SalesZine ニュース

GiftX飯髙氏、ウェルディレクション向井氏がBtoBマーケター・セールスのキャリア論を語る

　MarkeZineとSalesZineは、2026年7月22日（水）・23日（木）の2日間に亘り「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」を共同開催します。

　今回は、7月22日（水）17：50～18：30に行われるセッション「営業はキャリアの登竜門？ マーケターは憧れの仕事？ BtoBビジネスを味わうリーダーに聞くキャリア論」をご紹介します。

【セッション詳細・申し込みは画像をクリック】

セッション概要

　BtoBビジネスにおいて、「営業」と「マーケティング」は、時に分断され、時に優劣を語られがちです。しかし、事業を大きく動かしてきたリーダーたちの多くは、職種の壁を超えた深い洞察を持っています。

　本セッションでは、営業・マーケティング双方の知見を活かしながら、第一線で活躍する実践者たちが登壇。「営業だからこそ知る現場のリアリティを、どう戦略に活かせるのか？」「マーケティング思考を持つことで、営業活動の何が変わるのか？」本講演では単なる職種紹介にとどまらず、BtoBビジネスの醍醐味からAI時代を勝ち抜くための営業・マーケティングスキル、そして市場価値の高め方までを多角的に紐解きます。

登壇者

向井 俊介氏／ウェルディレクション 代表社員

約20年に亘るIT業界でのBtoB営業経験を基盤に持つ。国内大手IT企業から外資系3社で多様な事業環境で成長を牽引。グローバルNo.1プレイヤーやマネージャーとして400％成長を牽引するなど、常に卓越した成果を創出してきた。2020年7月にはウェルディレクションを創業し、業種・規模を問わず、組織が自律的に成長し続ける「自走型営業組織」の構築を支援。2023年には社会構想大学院大学で実務教育学の修士号を取得し、営業戦略とマネジメント理論を高度化。現在は事業構想大学院大学の客員教授として知見を体系化し、大手企業の経営層が求める持続的な営業成長を実現するパートナーとして活動している。

飯髙 悠太氏／GiftX 代表取締役

ベーシック執行役員、ホットリンクCMOを経て2022年6月「ひとの温かみを宿した進化を。」をテーマにGiftXを創業。「最高のギフト体験を、最小の工数で。」法人ギフトプラットフォーム「GIFTFUL for business」運営。Webサービス・メディアの立ち上げなど200社以上のコンサルティングを経験。現在も企業のアドバイザーやマーケティング支援を実施。『僕らはSNSでモノを買う』『BtoBマーケティングの基礎知識』など、5冊のマーケティング専門書を執筆。

モデレーター：能村 和徳氏／セレブリックス 市場開発本部 事業開発部 YEALEクループ 事業オーナー 兼 YEALE編集長

セレブリックスのアカウントセールスとして活躍し、二期連続で全社MVPを受賞。さらに通期優秀マネージャー賞を獲得するなど、営業・マネジメントの両面で実績を残す。大手自動車メーカーをはじめとした企業への営業コンサルティングに従事した後、現在は事業開発部門にて新規事業の推進に携わる。営業職を応援するメディア『YEALE』の事業オーナーとして、「いい営業して、うまい酒飲もうぜ」をコンセプトに、営業パーソン向けの実践的なナレッジコンテンツを発信している。

【抽選制】全セッション終了後には無料懇親会も開催

　登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。

　すべてのセッションはタイムテーブルよりご確認ください。

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine 開催概要

  • 日時：2026年7月22日（水）・23日（木）12：30受付開始、13：00～18：30予定

    ※懇親会（参加無料）は23日（木）19：00～20：00予定

  • 会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス

    （東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階）
    JR・東京メトロ南北線「四ツ谷駅」より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」より徒歩3分

  • 主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部・SalesZine編集部
  • 参加費：無料（事前登録制）

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2026/06/26 16:00 https://markezine.jp/news/detail/77059

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