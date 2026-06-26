GiftX飯髙氏、ウェルディレクション向井氏がBtoBマーケター・セールスのキャリア論を語る

MarkeZineとSalesZineは、2026年7月22日（水）・23日（木）の2日間に亘り「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」を共同開催します。

今回は、7月22日（水）17：50～18：30に行われるセッション「営業はキャリアの登竜門？ マーケターは憧れの仕事？ BtoBビジネスを味わうリーダーに聞くキャリア論」をご紹介します。

セッション概要

BtoBビジネスにおいて、「営業」と「マーケティング」は、時に分断され、時に優劣を語られがちです。しかし、事業を大きく動かしてきたリーダーたちの多くは、職種の壁を超えた深い洞察を持っています。

本セッションでは、営業・マーケティング双方の知見を活かしながら、第一線で活躍する実践者たちが登壇。「営業だからこそ知る現場のリアリティを、どう戦略に活かせるのか？」「マーケティング思考を持つことで、営業活動の何が変わるのか？」本講演では単なる職種紹介にとどまらず、BtoBビジネスの醍醐味からAI時代を勝ち抜くための営業・マーケティングスキル、そして市場価値の高め方までを多角的に紐解きます。

登壇者

向井 俊介氏／ウェルディレクション 代表社員

約20年に亘るIT業界でのBtoB営業経験を基盤に持つ。国内大手IT企業から外資系3社で多様な事業環境で成長を牽引。グローバルNo.1プレイヤーやマネージャーとして400％成長を牽引するなど、常に卓越した成果を創出してきた。2020年7月にはウェルディレクションを創業し、業種・規模を問わず、組織が自律的に成長し続ける「自走型営業組織」の構築を支援。2023年には社会構想大学院大学で実務教育学の修士号を取得し、営業戦略とマネジメント理論を高度化。現在は事業構想大学院大学の客員教授として知見を体系化し、大手企業の経営層が求める持続的な営業成長を実現するパートナーとして活動している。

飯髙 悠太氏／GiftX 代表取締役

ベーシック執行役員、ホットリンクCMOを経て2022年6月「ひとの温かみを宿した進化を。」をテーマにGiftXを創業。「最高のギフト体験を、最小の工数で。」法人ギフトプラットフォーム「GIFTFUL for business」運営。Webサービス・メディアの立ち上げなど200社以上のコンサルティングを経験。現在も企業のアドバイザーやマーケティング支援を実施。『僕らはSNSでモノを買う』『BtoBマーケティングの基礎知識』など、5冊のマーケティング専門書を執筆。

モデレーター：能村 和徳氏／セレブリックス 市場開発本部 事業開発部 YEALEクループ 事業オーナー 兼 YEALE編集長

セレブリックスのアカウントセールスとして活躍し、二期連続で全社MVPを受賞。さらに通期優秀マネージャー賞を獲得するなど、営業・マネジメントの両面で実績を残す。大手自動車メーカーをはじめとした企業への営業コンサルティングに従事した後、現在は事業開発部門にて新規事業の推進に携わる。営業職を応援するメディア『YEALE』の事業オーナーとして、「いい営業して、うまい酒飲もうぜ」をコンセプトに、営業パーソン向けの実践的なナレッジコンテンツを発信している。

【抽選制】全セッション終了後には無料懇親会も開催

登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。

すべてのセッションはタイムテーブルよりご確認ください。