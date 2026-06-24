IoTBank、法人向けAI録音デバイス＆SaaS「BizReco」を正式ローンチ

IoTBankは、現場会話オペレーション基盤となる法人向けAI録音デバイスおよびSaaS「BizReco（ビズレコ）」を正式にローンチした。

同社は、IoTデバイスの開発やDXのコンサルティングなどを手がける企業だ。今回ローンチしたサービスでは、現場の会話を収集する「専用ハードウェア」と、会話データを分析・可視化するクラウドWebアプリケーション「管理画面」を提供。議事録作成の自動化など、活用範囲が個人の業務効率化に留まる既存の汎用AI音声認識ツールとは異なり、組織全体のデータ管理やチーム教育への活用を前提に設計している。

BizRecoの主な機能

議事録自動作成機能

録音された商談から、商談タイトルの生成や概要、提案内容などを構造化したサマリーを自動で作成する。

営業力強化のためのAIアドバイス機能

AIが商談内容を客観的に分析し、総合評価に加えて商談における良かった点、改善点、推奨アクションを具体的にフィードバックする。

項目別のAIスコアリング機能

商談内容を100点満点で総合評価するだけでなく、顧客ニーズの把握や提案内容の適切さ、コミュニケーション品質など、項目ごとに採点・可視化する。

同サービスでは、オンライン環境に依存せず多様なビジネスの現場に対応できるよう、名札型やピン型、置き型といった複数の専用ハードウェアを展開し、対面での会話を網羅してデータ化する。