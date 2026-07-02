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リコージャパン、議事録作成や記録業務を効率化する「会議・商談記録AI活用パック」を提供開始

　リコージャパンは、会議や商談などの会話情報を可視化し、社内ナレッジとして活用促進するため、AIを活用した会話記録・要約サービスとグループウェアサービスを組み合わせパッケージ化した「会議・商談記録AI活用パック」の提供を開始した。

　商談や社内会議などの議事録には、顧客ニーズや意思決定の背景といった重要な情報が含まれている。一方で、作成や整理には手間がかかり共有まで至っていない場合もあり、本来は組織全体の知見として活かされるべき情報が分散、消失し、営業活動に活かしきれていないケースも見受けられる。

　「会議・商談記録AI活用パック」は、会議や商談の音声を録音し、文字起こしとAIによる要約を通じて内容を可視化するものである。「toruno」や「ナレッジワークAI商談記録」といった会話記録サービス用いることで、議事録作成にかかる工数を削減し、会話内容の効率的な整理を目指す。

　さらにグループウェアサービスと組み合わせることで、記録を業務情報と一体で管理できる。クラウド型業務改善プラットフォーム「RICOH kintone plus」などを利用して顧客管理や案件管理の情報と関連付けることで、内容の振り返りや次のアクションへの反映、営業活動の高度化を可能にする。

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2026/07/02 18:15 https://markezine.jp/news/detail/77102

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