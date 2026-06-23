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MarkeZine Day 2026 Autumn

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SalesZine ニュース

【7/22-7/23開催】ラクスとSmartHRから“AI時代に売れるプロダクト”の共通項を学ぶ

　MarkeZineとSalesZineは、2026年7月22日（水）・23日（木）の2日間に亘り「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」を共同開催します。

　今回は、7月23日（木）17：50～18：30に行われるセッション「The Death of SaaS：Fact or Fiction？ マーケティング×営業視点で捉える、これからのプロダクト戦略」をご紹介します。

【セッション詳細・申し込みは画像をクリック】

セッション概要

　「SaaS is Dead（SaaSは死んだ）」——。AIの進化とともに飛び交ったこの衝撃的な言説は、単なるバズワードに過ぎなかったのか、それとも残酷な予言なのか？　競合は同業他社ではなく「AIそのもの」へと変貌し、プロダクトのコモディティ化はかつてない速度で進んでいます。この生存競争において、顧客接点の最前線に立つ営業とマーケティングは、単に「完成したものを売る」だけの存在でいて良いはずがありません。

　本セッションでは、営業・マーケティングはもちろん、プロダクト・開発側の視点を持ち合わせるSaaS業界のトップランナーが集結。「AI時代に“売れるプロダクト”の正体とは？」というテーマを掲げ、次世代のビジネス戦略を激論します。

【主なトークテーマ（予定）】

テーマ①：実績・資本ゼロからの戦略

　リソースが限られた状況下で、最初の顧客をどう獲得し、信頼を築くべきか。マーケティング・営業それぞれの視点から紐解きます。

テーマ②：ラクス、SmartHRに学ぶ「売れ続ける」理由

　プロダクトのコモディティ化や企業のAI導入が進む激変期において、なぜ両社のプロダクトは選ばれ、買い続けられるのか。差別化の本質と「Must Have」であり続ける条件に迫ります。

登壇者

栗栖 翔大氏／SmartHR プロダクトマーケティング本部 本部長

北海道大学卒業後、人材サービス会社にて新卒スカウト媒体の営業や、テック系のスタートアップにてVR研修事業の立ち上げに従事。2020年、SmartHRに入社、プロダクトマーケティングマネージャーとして人事労務領域の製品企画および製品マーケティングを担当。現在はプロダクトマーケティング全体を統括。

本松 慎一郎氏／ラクス 取締役 兼 CAIO

1974年生まれ。大阪大学 大学院にて人工知能を研究。2001年ラクス入社。ラクスの中核事業を立ち上げ、グロースを経て21年取締役就任。25年7月よりCAIO（Chief AI Officer／最高AI責任者）を兼務。

モデレーター：田中 和也氏／Charm 代表取締役社長

SIerにてSEとしてキャリアをスタート。その後、Salesforce、Slack Japanにて日本・グローバルのトップパフォーマーとして成果を上げ、マネジメントとしても組織の急成長を牽引。株式会社リーディングマークでは、COO/CROとしてHR SaaS「ミキワメ」の立ち上げから事業をリード。累計6,000社以上の導入を実現し、売上20倍・顧客単価5倍へと事業を拡大。2026年株式会社Charmを設立。独自メソッド「Charm Method」を提供。IT/SaaS領域を中心に、事業・営業戦略の設計から、商談創出の現場実行までを一気通貫で支援し、事業の成長を後押ししている。

【抽選制】全セッション終了後には無料懇親会も開催

　登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。

　すべてのセッションはタイムテーブルよりご確認ください。

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine 開催概要

  • 日時：2026年7月22日（水）・23日（木）12：30受付開始、13：00～18：30予定

    ※懇親会（参加無料）は23日（木）19：00～20：00予定

  • 会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス

    （東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階）
    JR・東京メトロ南北線「四ツ谷駅」より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」より徒歩3分

  • 主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部・SalesZine編集部
  • 参加費：無料（事前登録制）

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MarkeZine（マーケジン）
2026/06/23 07:00 https://markezine.jp/news/detail/77009

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