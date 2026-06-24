BtoBマーケ組織の成熟度は平均2.40／「先進レベル」は13社中1社【ワンマーケティング調査】

ワンマーケティングは、BtoB事業に従事する営業・マーケティング職400名を対象とした「マーケティング組織実態調査2026」を実施し、その結果をまとめた調査レポートを公開した。

マーケティング組織の成熟度は4段階中2.40

マーケティング組織の成熟度レベルの分布は4段階評価で全体平均2.40と、2段階目「整備レベル」の入口にとどまった。

最上位の「先進レベル（総合3.5以上）」に到達した企業は13社中1社（7.5％）に。多くの企業が、投資はしたが成果に転換できていない“踊り場”に密集している。

年商500億円を境にした「成長の崖」

年商499億円以下の成熟度は2.0〜2.3で停滞する一方、500億円を超えると2.82へ不連続に跳ね上がった（差は+0.62）。

差が最も大きく開いたのは「キャリアパス」「PDCA」「リードステージ定義」「MA/SFA」など、人材投資・プロセスの型・データ基盤に関わる設問だった。

土台の成熟度とAI活用度に強い正の相関

データ・ツール基盤が未成熟な企業のAI活用スコアは1.76、データ・ツール基盤が整っている企業のAI活用スコアは2.89だった。

組織・プロセス・人材という土台の成熟度とAI活用度には強い正の相関（r=0.71）が確認され、AIは「AI Ready」な環境の上にしか機能しないことが示唆された。