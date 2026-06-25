ラクスの「楽楽メールマーケティング」とWeb制作プラットフォーム「Studio」が連携開始

ラクスが提供するメールマーケティングサービス「楽楽メールマーケティング」と、Studioが提供するWeb制作プラットフォーム「Studio」は、連携を開始した。

両社はユーザーの商談化率の最大化を目指してサービスを連携。楽楽メールマーケティングのメール配信・顧客管理機能とStudioを組み合わせることで、Web行動の可視化による温度感の高い顧客の特定と、Webサイトの素早い改善を同時に実現する。

具体的には、楽楽メールマーケティングに搭載している「フォーム作成」「ポップアップ表示」「日程調整」などの機能を、Studioで構築したWebサイトへノンプログラミングで実装できるようにした。これにより、ユーザーはサイト来訪者の離脱を防ぐポップアップを表示して問い合わせを効率的に獲得できるほか、資料請求後の「サンクスページ」に日程調整カレンダーを埋め込み、顧客の熱量が高いうちに自動で商談を獲得できる。

また、楽楽メールマーケティングのWeb来訪通知機能を活用し、指定したページに顧客が来訪したタイミングを検知可能にした。ユーザーは「料金プラン」や「導入事例」など、検討意欲の高い顧客が閲覧する特定のページにタグを設定しておけば、顧客が来訪したタイミングで通知を受け取れる。