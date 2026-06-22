ワークマン、G7リテールジャパンとFC契約 「Workman Colors」を9月に2店舗出店

2026年6月17日、ワークマンは、G7リテールジャパンとフランチャイズ（FC）契約確認書を締結したと発表した。

同社は2025年9月にショッピングモール内店舗での法人FCを解禁して以降、稼働中の11店舗（法人12社・22件の契約のうち）すべてが当初予算を大幅に超過しているという。また、リカバリーウェア「MEDiHEAL」の人気を背景に、Workman Colorsのモール店の月次業績は前年同月比で約2倍を記録するなど好調だ。

今回の契約は、本格展開に向けた「前哨戦」という位置付けで、まずは「Workman Colors」2店舗を9月に出店する。9月4日にはモール内店舗で最大面積（572平方メートル）となる「イオンモール川口店」を開店し、日本一広いMEDiHEAL特設売場を設ける。続く9月18日には「モラージュ柏店」（495平方メートル）のオープンを予定している。

契約先のG7リテールジャパンは、G-7ホールディングスが100％出資する子会社。G-7ホールディングスは、オートバックスや業務スーパーのFC運営を担うグループ会社などを傘下に持つ持株会社だ。ワークマンは、この2店舗の運営が軌道に乗れば、同グループによるさらなる法人FC展開を期待する考えを示した。

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