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ファミマ、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを6月23日より実施

　ファミリーマートは、全国の約1万6,400店にて、対象商品の購入で無料引換券（レシートクーポン）がもらえる「“夏”の「1個買うと、1個もらえる」」キャンペーンを6月23日から7月13日まで開催する。

　同キャンペーンは2021年5月の開始以来、好評を得ている企画だという。今回は、飲料や菓子、カップ麺など全97品をラインアップした。「コカ・コーラ やかんの麦茶」や「アクエリアス」の他、新商品やプライベートブランド商品も対象となる。

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　キャンペーンは3週にわたって実施され、各週の対象期間中に商品を購入すると、翌週から使える無料引換券がレシートに印字される。第1週の発券期間は6月23～29日までで、引換は6月30日午前7時から開始される。以降、第2週（6月30日〜7月6日）、第3週（7月7〜13日）と継続する。

　なお、無料引換券は他の割引・優待との併用はできない。また、店舗による取扱商品や在庫状況の差異、地域による対象商品の違いがある他、キャンペーン内容が予告なく変更・中止される場合がある。

　本キャンペーンの開催に合わせ、オリジナルアニメーション動画がSNSで人気の「KYS動画研究所」とのコラボレーション動画が、2026年6月23日（火）18時からファミリーマート公式Xで公開される。動画では、キャンペーンの引換券（レシート）を大切に保管する日常風景を描いたストーリーが展開される予定だ。

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