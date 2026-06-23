資生堂・ゴルフダイジェスト・オンライン登壇　IRISデータラボ、コマース戦略を紐解くイベントを開催

IRISデータラボは、LINE公式アカウント拡張機能「Atouch」をテーマとしたカンファレンス「Atouch Commerce Conference 2026」を、2026年7月6日にLINEヤフー赤坂オフィスで開催する。同社が大型カンファレンスを開催するのは初めて。

カンファレンスのテーマは「LINE接客×ミニアプリ×EC＝Atouchストアでつくる新・購買体験」。LINEを起点としたマーケティングやEC展開について、登壇企業の事例やデータ活用戦略を紹介する。

パネルディスカッションの登壇者

15時15分から40分間、「広告・モール依存からの脱却とLINE活用、顧客接点の再設計」をテーマにパネルディスカッションを行う。登壇者は、資生堂ジャパンDX統括部統括部長の小椋一平氏、オイシックス・ラ・大地 執行役員でSuper Normal代表取締役、顧客時間共同CEOの奥谷孝司氏、ゴルフダイジェスト・オンライン ブランディング本部長の加藤裕稔氏の3名。モデレーターはIRISデータラボ取締役COOの一色昭典氏が務める。

なお、その他の登壇企業や各セッションの詳細なテーマは、イベントサイトで確認できる。

開催概要

イベント名：Atouch Commerce Conference 2026

開催日時：2026年7月6日（月）15時～18時

開催場所：LINEヤフー赤坂オフィス（東京都港区赤坂2-17-22 赤坂トラストタワー内）

参加費：無料（事前登録制、150社に到達次第募集終了）

主催：IRISデータラボ

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