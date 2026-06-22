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「LOWYA」、初となる大型路面店を埼玉県草加市に2027年春開業　延床面積約2,640平方メートル

　ベガコーポレーションが運営する家具・インテリアのEC発ブランド「LOWYA（ロウヤ）」は、2027年春、埼玉県草加市に初となる大型路面（独立）店「LOWYA草加店」をオープンする。同ブランドは2023年から実店舗展開を本格化し、2026年6月時点で全国に15店舗を展開している。

外観イメージ画像
内観イメージ画像

　新店舗は敷地面積約7,000平方メートル、延床面積約2,640平方メートルの規模で、約100台分の駐車場も完備する。商品の企画から製造、販売までを一貫して手掛けるブランドの強みをいかし、これまでの実店舗にはなかった大型家具などの当日持ち帰り商品も多数用意する方針である。

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2026/06/22 09:15 https://markezine.jp/news/detail/77010

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