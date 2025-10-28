×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

フォロワー120万人越え、3000万回以上の再生を生み出す「LOWYA」のSNS動画活用術

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！　場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

SNSでファンを増やし、購買へつなげる動画活用術

セッション詳細を確認＆参加登録はこちら
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　SNSは生活者との接点として欠かせません、フォロワーを増やし、つながりを育み、共感を生み出すためにはどうすればよいのでしょうか？また、購買へとつなげるにはどうすればいいでしょうか？

　14:35～15:05に行われるセッション『「LOWYA」のフォロワー120万人越え、3000万回以上の再生を生み出すSNS動画活用術』では、インテリアブランド「LOWYA」を展開するベガコーポレーションの取り組みをご紹介します。

　SNS動画を軸にファンとのつながりを育み、ブランド認知と共感を生み出すSNSの動画活用術や、動画を公式サイトでも活用し、商品説明、購買につなげる方法を「LOWYA」の事例から学びませんか？

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

あわせてチェックしたいセッション

10:00～10:40

『ヒットを“逆算”する。セブン×ヤッホー「有頂天エイリアンズ」、再現性を解く3つのポイント』

14:35～15:05

『無印良品の考えるアプリ・会員プログラムの重要性 ～全面リニューアルの裏側と今後のロードマップ with Adjust～』

　そのほかのセッションはタイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）
　　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
　　　　東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/28 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50097

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告
  2. 2
    「こんな代理店と仕事したい」を実現する組織へ　リュウ シーチャウ氏×北川廣一氏が語る“できる”人財 NEW
  3. 3
    LINE×Xでファン増加！共感から購買につなぐ「おとなサントリー」のSNS統合マーケ実践の裏側
  4. 4
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  5. 5
    「BOSS」「なっちゃん」の仕掛け人、元サントリー北川氏はなぜPR会社へ？語る「企業価値向上」の本質
  6. 6
    富士通11万人の変革を牽引する「螺旋的拡大戦略」とは？少数精鋭でデータドリブン経営を根付かせる実践知 NEW
  7. 7
    SNSをプロモーションツールから「メディア」へと転換。『VOCE』が実践する広く愛されるデジタル戦略
  8. 8
    生成AIでパーソナライズをどう実現？中川政七商店が挑む「仮想人格」を活用した施策とその成果
  9. 9
    チャットボットを超える接客AI エージェント「Omakase.ai」が切り拓く新しい顧客体験
  10. 10
    買い物回数は減るも支出は増加。データが示す、物価高に揺れる「生活者のリアル」
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  4. 4
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  5. 5
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  6. 6
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  7. 7
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  8. 8
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  9. 9
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」
  10. 10
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性