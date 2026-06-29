フューチャーショップ、データフィード最適化ツール「FEED STREAM」と連携

2026年6月25日、SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を提供するフューチャーショップは、メディアストリームが提供するデータフィード最適化ツール「FEED STREAM」との機能統合を開始したと発表した。

EC事業者を取り巻く広告運用環境は年々多様化しており、Googleショッピング広告やMeta広告、LINE広告など、複数の広告媒体を横断した集客施策が一般化している。その一方で、媒体ごとに求められる商品データ形式や仕様が異なるため、商品タイトルの調整やカテゴリー設定、配信除外設定などを手作業で行うケースも多く、EC担当者の運用負荷増大が課題となっていた。

フューチャーショップはこのような背景を受け、EC事業者が商品データを複数広告媒体へ効率的に反映・最適化できる環境の提供を目指し、今回のシステム連動へと至った。

これにより、「futureshop」を利用中のEC事業者は、「FEED STREAM」を活用して登録済みの商品データをGoogleやMeta（Instagramを含む）、LINE、Yahoo!、TikTok、Criteoなど50以上の広告媒体の仕様に合わせて最適化し、配信することが可能になる。

商品データは定期的に自動更新されるため、媒体ごとの情報修正作業の効率化や、データ管理の負荷軽減につながる。さらに、媒体ごとにカスタムカラムの作成やカラムマッピング設定を行うことで、各広告媒体のルールに応じた商品タイトルや配信ルールの柔軟な設定が可能になる。

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