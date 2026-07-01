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YTGATEとペイジェントが協業　決済最適化サービス「YTGuard」の共同展開を開始

　YTGATEは、ペイジェントと協業し、EC事業者向け決済最適化サービス「YTGuard」の共同展開を開始する。

　EC市場の拡大に伴いクレジットカードの不正利用対策が強化される中、正規ユーザーの決済が弾かれる誤検知が増加しており、決済エラーによるカゴ落ちが機会損失を招いている。

　この課題に対し、NTTデータグループが展開する「ADAPTIS」のラインナップに位置づけられるペイジェントと、200社の決済環境診断実績を持つYTGATEは、それぞれの強みを活かした協業により、加盟店のカゴ落ち防止と消費者の快適な購買体験の実現を目指す。

　共同展開する「YTGuard」は、専用スクリプトタグを設置するだけで導入できる決済最適化SaaSである。決済エラーの原因をリアルタイムに分析し、不正リスクの低い真正ユーザーに対してのみ画面上で適切な復帰方法や再決済のアナウンスを実施する。

　これによりユーザーストレスを解消し、カゴ落ち率の低下や売上の最大化をシームレスに実現する。さらに、プラットフォーム全体における決済最適化が進むことで、事業者とエンドユーザーの双方が快適に取引できる環境の構築に貢献する。

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