トヨタ、中部空港に「循環型ライフスタイル」を発信する店舗を開設　アップサイクルのバッグや雑貨を販売

トヨタは、中部国際空港（セントレア）第1ターミナル4階スカイタウンに、トヨタグループの循環型ライフスタイルを発信する店舗「ALL TOYOTA CIRCULAR STORE」を2026年7月1日に開設する。

同店は、トヨタグループ各社のものづくり現場で生まれる素材や技術を生かしたアップサイクル商品を中心に展開する。店頭では、自動車部品や内装材の端材を活用したバッグや雑貨、LAND CRUISER OFFICIAL ITEMSなどを取り扱う。

主な商品ラインアップは以下の通り。

トヨタ自動車のアップサイクルプロジェクト「TOYOTA UPCYCLE」から、車両に使われなかった素材を活用したハンドバッグ「Tsugi-Craft 9-Handbag Large」（10万980円、税込）を販売。

豊田合成のエシカルブランド「Re-S」は、エアバッグの端材生地やシートベルト端材、本革端材を使ったトートバッグ「エアバッグカラートートII」（6,500円、税込）を展開する。

トヨタ紡織のブランド「RE:TERRACE」からは、シート表皮材に使われる合成皮革やファブリックを使ったポーチ「スリムポーチM」（3,300円、税込、サイズはW190×H140×D45mm）。

東海理化のアップサイクルブランド「THINK SCRAP」からは、シートベルトと内装用合皮の端材を使ったビジネストート（16,500円、税込）を扱う。

これに加えて、LAND CRUISER OFFICIAL ITEMSの別注カラーによる折り畳み式ステップスツール（耐荷重100キログラム、3,900円、税込）も並ぶ。

店舗概要

店舗名：ALL TOYOTA CIRCULAR STORE

所在地：愛知県常滑市セントレア1-1 中部国際空港 第1ターミナル4階 スカイタウン

営業時間：10:00〜21:00（年中無休）

売場面積：約15.8坪

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