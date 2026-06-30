イオンリテール、冷凍食品専門店「＠FROZEN」をEC展開　7月1日より全国販売

イオンリテールは、冷凍食品専門店「＠FROZEN（アットフローズン）」をECサイト「イオンショップ」でオンライン展開し、2026年7月1日（水）より全国への提供を本格的に開始する。

「＠FROZEN」は、冷凍食品を通じて新たな食スタイルを提案することをコンセプトに店舗を中心に展開してきた。ブランド認知の拡大にもない「近くに店舗がなく購入できない」という声が増えたことを受け、ECを融合した第二フェーズへ移行する。

取扱商品は、国内外の多彩なメニューや有名店監修商品、ご当地グルメ、スイーツなど約160品目（随時拡大予定）。価格帯は298円（税込321円）〜3,680円（税込3,974円）で、朝食・ランチ・ディナー・おつまみ・スイーツと幅広い食シーンに対応する。

商品は調達から保管・配送まで一貫したコールドチェーンで温度管理を徹底し、冷凍食品本来の品質を維持した状態で届ける。配送料は全国一律990円（税込）、クール便で対応する。

現時点での店舗展開は全国19店舗（2026年6月末時点）。イオンリテールは今後も店舗とオンラインを融合した販売戦略を推進し、より多くの顧客の多様なニーズに応えていく方針だ。

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