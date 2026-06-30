×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

SalesZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

CommerceZineニュース

イオンリテール、冷凍食品専門店「＠FROZEN」をEC展開　7月1日より全国販売

　イオンリテールは、冷凍食品専門店「＠FROZEN（アットフローズン）」をECサイト「イオンショップ」でオンライン展開し、2026年7月1日（水）より全国への提供を本格的に開始する。

＠FROZENのブランドロゴと店舗展開を示すビジュアル

　「＠FROZEN」は、冷凍食品を通じて新たな食スタイルを提案することをコンセプトに店舗を中心に展開してきた。ブランド認知の拡大にもない「近くに店舗がなく購入できない」という声が増えたことを受け、ECを融合した第二フェーズへ移行する。

　取扱商品は、国内外の多彩なメニューや有名店監修商品、ご当地グルメ、スイーツなど約160品目（随時拡大予定）。価格帯は298円（税込321円）〜3,680円（税込3,974円）で、朝食・ランチ・ディナー・おつまみ・スイーツと幅広い食シーンに対応する。

＠FROZENの商品ラインナップ。有名店監修商品やご当地グルメ、スイーツなど多彩な冷凍食品が並ぶ。

　商品は調達から保管・配送まで一貫したコールドチェーンで温度管理を徹底し、冷凍食品本来の品質を維持した状態で届ける。配送料は全国一律990円（税込）、クール便で対応する。

　現時点での店舗展開は全国19店舗（2026年6月末時点）。イオンリテールは今後も店舗とオンラインを融合した販売戦略を推進し、より多くの顧客の多様なニーズに応えていく方針だ。

【関連記事】
イオンのアプリ「iAEON」、UIを刷新　会員コードのトップ画面表示でレジ操作を快適に
FLJ、フェアトレードの国内市場動向を発表　イオンなど約200社が連携するキャンペーンを5月に開始
企業情報サイトランキング2025、花王が2年連続1位に／2位資生堂、3位ライオン【トライベック調査】

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
CommerceZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

CommerceZine編集部（コマースジンヘンシュウブ）

CommerceZine編集部です。コマース、リテール業界に役立つ情報をお届けします。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/30 10:45 https://markezine.jp/news/detail/77082

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方
  2. 2
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  3. 3
    「初回購入」で終わらせない。F2転換を最大化する「入口体験」の設計術
  4. 4
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  5. 5
    「コンビニにおける食の定義を変える」常識を超える思考とは？【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・後編】
  6. 6
    テレビ通販のショップチャンネルがソーシャルコマース型の新ECで狙う「スマホ世代」
  7. 7
    [マンガ]「うちは大丈夫」が一番危ない？EC不正注文を放置した末路
  8. 8
    SNS運用も広告もやらないのに、話題化し売れる理由とは？ラッシュジャパンが広告なしで描くEC戦略
  9. 9
    AI経由の注文が15倍に！Shopify Field CTOが語るエージェンティックコマースの衝撃
  10. 10
    ECの命運握る「F1商品」、リピートを生む4つの鉄則
  1. 1
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  2. 2
    ファミマの大型キャンペーンに匹敵する売上効果に期待、楽天SPUにファミマがグループ外企業として初参画
  3. 3
    AI経由の注文が15倍に！Shopify Field CTOが語るエージェンティックコマースの衝撃
  4. 4
    「コンビニにおける食の定義を変える」常識を超える思考とは？【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・後編】
  5. 5
    横浜DeNAベイスターズに聞く、担当者の「熱量」が支えるグッズ・EC戦略
  6. 6
    「初回購入」で終わらせない。F2転換を最大化する「入口体験」の設計術
  7. 7
    ECの命運握る「F1商品」、リピートを生む4つの鉄則
  8. 8
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  9. 9
    [マンガ]「うちは大丈夫」が一番危ない？EC不正注文を放置した末路
  10. 10
    3日間で2.000個販売、実店舗の売上にも波及。magpicに学ぶ、TikTok Shop成功法則