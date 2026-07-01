×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

SalesZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

CommerceZineニュース

約3人に1人が商品購入時の情報収集にAIを活用／ZETA調査

　ZETAは、2026年4月に「購買行動におけるAI活用状況に関するアンケート調査」を実施した。

購買行動の入口は依然として「検索」（情報収集手段に関する調査結果）

　商品購入時の情報収集手段は「ECサイト内検索」が63.8％と最多、次いで「Googleなどの検索エンジン」が59.4％という結果となった。

　一方で、「AIエージェント(ChatGPT・Geminiなど)」は10.0％、「ECサイト内のチャットボット」は5.4％と、現時点では新たな情報収集手段の利用は限定的であるものの、今後は検索行動を補完する導線として広がる可能性が見られた。

約3人に1人が購買時にAIを活用（AI利用状況に関する調査結果）

　商品購入を検討する際にChatGPTやGeminiなどのAIを利用して情報収集することが「よくある」と回答した人は9.7％、「たまにある」と回答した人は25.4％という結果であった。

　両者を合わせると35.1％となり、約3人に1人が商品購入時の情報収集にAIを活用していることから、AIは購買行動を補完する手段として一定規模で定着し始めていることがわかった。

比較・要約・提案で商品選定をサポート（ECサイト上の困りごととAI活用に関する調査結果）

　ECサイトで商品購入を検討する際に「比較が面倒」と感じている層では、AIを「商品の比較検討」に活用する割合は65.4％という結果を示した。

　また、「レビューが多すぎる」と感じている層では「レビュー・口コミの要約」、「最適な商品が分からない」と感じている層では「条件に合う商品の絞り込み」や「おすすめ商品の提案」での活用が見られ、AIがECサイト上の困りごとに応じて比較・要約・提案を補完する手段として使われ始めていることがわかった。

【調査概要】

調査主体：ZETA

調査対象：直近3ヵ月でECサイトを利用したと回答した男女

有効回答数：981名

調査期間：2026年4月16～28日

調査方法：インターネットアンケート

【関連記事】
Hakuhodo DY ONE、AI検索の利用実態調査を発表　利用者の7割超が「利用頻度増加」を実感
【30分ウェビナー】検索の激変期をチャンスに変える！AI検索時代に勝つ企業のマーケティング戦略とは
HubSpot、AI検索に対応する「HubSpot AEO」を含む100以上の製品アップデートを発表
HubSpot、AI検索に対応する新製品「HubSpot AEO」など100超の製品アップデート発表
デジタルガレージとDGビジネステクノロジー、AI検索最適化支援を開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
CommerceZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

CommerceZine編集部（コマースジンヘンシュウブ）

CommerceZine編集部です。コマース、リテール業界に役立つ情報をお届けします。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/01 07:15 https://markezine.jp/news/detail/77084

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    同じAIなのに、なぜ差がつくのか？「コンテキスト」と「オントロジー」というEC実装の分かれ道 NEW
  2. 2
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  3. 3
    「初回購入」で終わらせない。F2転換を最大化する「入口体験」の設計術
  4. 4
    AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方
  5. 5
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  6. 6
    SNS運用も広告もやらないのに、話題化し売れる理由とは？ラッシュジャパンが広告なしで描くEC戦略
  7. 7
    「コンビニにおける食の定義を変える」常識を超える思考とは？【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・後編】
  8. 8
    ECの命運握る「F1商品」、リピートを生む4つの鉄則
  9. 9
    [マンガ]「うちは大丈夫」が一番危ない？EC不正注文を放置した末路
  10. 10
    圧倒的レビュー数をどう活かす？生成AI時代のEC戦略を「and ST」が語る
  1. 1
    顧客から「持続的に選ばれる」ための要素とは？AI時代の生存戦略【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・前編】
  2. 2
    ファミマの大型キャンペーンに匹敵する売上効果に期待、楽天SPUにファミマがグループ外企業として初参画
  3. 3
    AI経由の注文が15倍に！Shopify Field CTOが語るエージェンティックコマースの衝撃
  4. 4
    「コンビニにおける食の定義を変える」常識を超える思考とは？【ファミマ南雲氏×藤原氏対談・後編】
  5. 5
    横浜DeNAベイスターズに聞く、担当者の「熱量」が支えるグッズ・EC戦略
  6. 6
    「初回購入」で終わらせない。F2転換を最大化する「入口体験」の設計術
  7. 7
    ECの命運握る「F1商品」、リピートを生む4つの鉄則
  8. 8
    アディダスが旗艦店リニューアル×CRM戦略で好調。ロイヤル顧客との「リアル接点」設計の全貌
  9. 9
    [マンガ]「うちは大丈夫」が一番危ない？EC不正注文を放置した末路
  10. 10
    3日間で2.000個販売、実店舗の売上にも波及。magpicに学ぶ、TikTok Shop成功法則