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青山商事、VRイベント「バーチャルマーケット」に初出展　若年層との接点拡大と次世代の購買体験を検証

　青山商事は、若年層との接点拡大と次世代の購買体験の検証を目的として、HIKKYが主催するメタバースイベント「バーチャルマーケット2026 Summer」（7月11日～26日開催）に「洋服の青山」と「SUIT SQUARE」の合同ショップで初出展する。

　ビジネスウェアを取り巻く環境が変化する中、同社は従来のテレビCMなどの広告ではアプローチが難しかった20～30代の若い世代との双方向のコミュニケーションを模索してきた。今回はあえてメタバース上でのアバター用デジタルアイテムの販売は行わず、展示に対するユーザーの反応やリアルな声の収集・検証に特化し、今後の新しい買い物体験の提供へ生かす狙いがある。

　具体的な出展内容は次の通りとなる。

  • VRスーツヒーローショー：機能性スーツを着用したキャラクターによる没入型のアクションショーを展開し、製品のストレッチ性やウォッシャブル機能などの特徴を訴求する。
  • アバター試着と3Dモデル配布：人気アバターで新シリーズ「みんなのスーツ」の着こなしを疑似体験できるコーナーを設置し、アンケート回答者には同スーツの3Dモデルを無料プレゼントする。
  • マナー連動型クイズ：Vket（バーチャルマーケット）の公式キャラクターがバーチャル店員として就活やビジネスに役立つマナーのクイズを出題し、SNSと連動したキャンペーンを実施する。

　また、ブース内各所にはオンラインストアへ直接遷移できるポスターを設置する。バーチャル体験から実際の製品購入へとスムーズに移行させるOMO施策の検証を行い、リアルとデジタルが融合する次世代コマース体験の実現へつなげる方針である。

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