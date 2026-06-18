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ニトリ、インフルエンサーを起用した「ニトリアンバサダー」始動　SNS発信を通じて商品提案

　ニトリは、2026年6月より、影響力のあるインフルエンサーを「ニトリアンバサダー」として起用し、中長期的な情報発信を行う新たな取り組みを開始すると発表した。

　近年、SNSを中心とした情報収集が一般化する中で、企業からの一方向の発信だけでなく、生活者目線のリアルな発信がより重視されている。こうした背景を踏まえ、同施策では商品を単発で紹介する従来のマーケティングとは異なり、影響力と専門性を持つアンバサダーが商品を実際の暮らしの中で継続的に使用し、その魅力や活用アイデアを届けることで、よりリアルで共感性と信頼性のある情報発信を目指す。

　2026年度のアンバサダーには、テレビやInstagramで活躍する爆速レシピクリエイターのおよね氏（料理分野）、暮らしを彩るアイデアを発信するCOCO氏（家電・ライフスタイル分野）、ニトリマニアとして著書もあるおちび氏（収納分野）の3名が参画する。

　各分野において発信力と親和性の高いインフルエンサーを起用し、調理用品・収納・家電など様々な商品カテゴリーを対象に、日常生活の中での具体的な使用シーンやトレンドに即したリアルな情報を、定期的な投稿を通じて継続的に紹介していく。

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