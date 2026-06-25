Yahoo!ショッピング、生成AIが購買をサポートする「AIお買い物メモ」の提供を開始

LINEヤフーは「Yahoo!ショッピング」のアプリにおいて、生成AIが購買をサポートする「Yahoo!ショッピング AIエージェント」の機能拡充第2弾として、「AIお買い物メモ」の提供を順次開始した。

この一連のAIエージェント化は同社の新ブランド「Agent i」の一環であり、5月開始の商品比較機能「AIおまかせ比較」に続き、買い物の検討前段階における課題解決を目指すものである。

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ユーザーはアプリからテキストや音声、写真を用いて欲しい物をメモするだけで、AIが解析した商品候補の提案を受けられる。処理はバックグラウンドで行われるため待ち時間を有効活用できる他、同一ストアの優先提案による送料軽減にも対応する。利用シーンは日用品の買い忘れ防止から、手書きリストの撮影による一括管理、「旅行」などの目的から必要な関連商品をAIに提案させることまで多岐にわたる。さらに、同社のトラベルや天気などのサービスと横断連携し、検索履歴や閲覧中の商品ページから条件を追加して適合する周辺機器などを探すことも可能である。

同機能はOpenAIのAPIを使用しており一部商品は対象外となる。また、共通利用規約が適用され、出力結果の信頼性や正確性などは保証されていない。同社は「Yahoo!ショッピング AI化計画」のもと、今後もコマース領域への生成AI導入と全サービスのAIエージェント化を推進する見込みである。

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