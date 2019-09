レイ・イナモト氏来日！デジタルインテリジェンス、デジタル化の本髄を探索する特別セミナーを開催

デジタルインテリジェンス(以下、DI.)は、2019年11月26日(火)、企業のDX推進人材のためのデジタル思考とデータ/テクノロジーとの向き合い方を探るイベントを開催する。特別ゲストとして、ニューヨークを拠点とする「☆I&CO」代表のレイ・イナモト氏を招き、講演会とパネルディスカッションを開催する。

DI.は2019年7月より、広告主企業、メディア企業、広告テクノロジー企業を対象に、「横山塾」を実施している。今回のイベントは、デジタルを起点とした企業人のスキルセットを定義し、育成するためのカリキュラムを提供する横山塾の一般公開の位置づけ。企業内部におけるデジタル化の本髄を共に考える機会を提供する。

【セミナーアジェンダ】

第一部「Designing the Magical & Memorable in the Age of Data『データ時代の「魔法と記憶」の作り方』

デジタル・ネイティブに社会の新しいサービスを提供しつづけグローバルで活躍するレイ・イナモト氏が、生活の中に潜む「データ」という魔法と人々の感情にいかに気づいていくか、という点について講演を実施する。

第二部:レイ・イナモト氏×横山隆治氏×榮枝洋文氏によるパネルディスカッション

レイ・イナモト氏と、日本で企業組織におけるデジタル化推進の本髄を啓蒙するDI.代表横山氏、DI.ニューヨークオフィスの榮枝氏の三者によるディスカッション。

【開催概要】

日時:2019年11月26日(火)14:30~16:30(受付開始14:00~)

開場:ソラシティアカデミア 5F

東京都千代田区神田駿河台4-6ソラシティアカデミア5階

参加費:5,500円(税込)

主催:デジタルインテリジェンス

イベントの詳細&お申込みはこちらから!