検索×未来の予定で真のインサイトを掴む！一歩先の顧客理解手法とは【9/10開催・参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

検索と“未来の予定”で真のインサイトを掴む

ユーザーの検索行動（点）だけを見て、顧客を理解した気になっていませんか？ 真のインサイトは、行動の背景にある“なぜ”や“これから何をしたいのか”という文脈（線）にこそ隠されています。

10日（水）11:55～12:25に行われるセッション「ユーザーの“これから”を想像する TimeTreeの予定データと、検索データから考える顧客理解」では、予定管理アプリ「TimeTree」を題材に、ユーザーの検索ジャーニーから仮説を立て、新規利用ユーザーの拡大に繋げた思考と分析のプロセスを詳細に紹介。

さらに、TimeTreeの予定データと検索データを連携させることで実現する、未来のマーケティングアプローチの可能性について、電通、TimeTree、ヴァリューズの第一線で活躍するプロフェッショナルたちが議論を交わします。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること 検索データと予定データを組み合わせた、一歩先の顧客理解手法

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

