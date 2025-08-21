×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

新規事業開発の壁を突破！ロジック×クリエイティビティ×AIの新フレームワーク【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

新規事業開発の従来の壁を突破！独自フレームワークを解説

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　一筋縄にはいかない、企業の新規事業立ち上げ。博報堂ＤＹグループでは、コンサルティングサービス『FusiONE（フュージョン）』の展開をはじめ、新規事業立ち上げの支援を行っています。ロジックやデータだけでは突破できない壁に、クリエイティブジャンプとテクノロジーの力で挑み、また、アイディエーションAIなどのアセットを活用した独自の方法論で人の力を拡張すると言います。

　10日（水）16:50～17:20に行われるセッション『博報堂ＤＹグループ独自の新規事業開発コンサルティング～AIとクリエイティビティで「ロジックの壁」を突破する手法～』では、同グループのクリエイティビティと独自AIを融合させた、新たな事業開発手法が初公開されます。新規事業開発を手掛けるあらゆる方に、新しい気づきと刺激を提供するセッションです。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • ロジック×クリエイティビティ×AIを掛け合わせた、博報堂ＤＹグループの新規事業開発フレームワーク
  • 事業アイデア創出からグロースまでを一気通貫で支援する、具体的なコンサルティングプロセス
  • 事業化の精度とスピードを飛躍させるメソッド

同日おすすめセッション

9月10日（水）11:55～12:25

ユーザーの“これから”を想像する　TimeTreeの予定データと、検索データから考える顧客理解

9月10日（水）16:05～16:35

あなたの“分身”が最強のマーケターに。誰でも作れる『AIクローン』実践デモ

タイムテーブルをチェックする
全60セッション以上！　そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

この記事は参考になりましたか？

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/21

イベント

