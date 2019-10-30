「アドテック東京2019」の注目セッションをピックアップ【11/27・28開催】

コムエクスポジアム・ジャパンは、2019年11月27日（水）、28日（木）の2日間、東京国際フォーラムにて、マーケティング国際カンファレンス「ad:tech tokyo（アドテック東京）2019」を開催する。
注目セッションをピックアップ
【27日】
Keynote #1：
「The Power of Sport: Rugby World Cup 2019 - アディダスがラグビーでユニークな存在感を最大限に高めて観客を征服した方法」
セリーヌ デルジェネス［adidas AG］
TB2：
「いま求められている顧客体験の神髄とは」
井上 大輔［ヤフー］
稲積 大輔［アース製薬］
小巻 亜矢［サンリオエンターテイメント］
石谷 桂子［UCC上島珈琲］
CK5：
「PRとコミュニケーションの本質」
杉浦 健太［NewsTV］
廣澤 祐［花王］
石渡 佑矢［ストライプインターナショナル］
青木 耕平［クラシコム］
【28日】
NE1：
「リテールテックから学ぶ、顧客体験の再発明」
藤原 義昭［コメ兵］
斉藤 正賢［イオンフォレスト］
山崎 徳之［ZETA］
長谷川 恭平［博報堂］
射場 瞬［ＩＢＡカンパニー］
TB9：
「経営者視点で考えるブランディングと利益の関係」
久志 尚太郎［NEW STANDARD］
菅野 祐介［東京カレンダー］
久保 裕丈［クラス］
太田 郁子［博報堂ケトル］
【開催概要】
日時：2019年11月27日（水）～28日（木）
会場：東京国際フォーラム（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）
予想来場者：14,000人
※講演の聴講には、事前登録無料の「ビジターパス」もしくは有料の「公式カンファレンスパス」が必要です。
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