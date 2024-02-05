Z世代の音楽サブスク利用、Apple Musicが1位／動画ジャンルはアニメが人気【ペンマーク調査】

ペンマークは、学生向け学習管理SNS「Penmark」を利用している学生を対象に「Z世代のサブスクリプションに関する実態調査」を実施した。
Z世代の音楽サブスク利用、トップはApple Music
まず、利用している音楽サブスクリプションサービスを調べた。すると「Apple Music（34.3％）」が最も高く、「Spotify（25.2％）」「LINE MUSIC（14.4％）」と続いた。
Z世代が注目する動画コンテンツはアニメに
次に、動画配信サービスで最も魅力的だと感じるジャンルについて質問。1位は「アニメ（32.2％）」、2位は「映画（26.3％）」、3位は「ドラマ（11.9％）」となった。
また利用されている動画配信サービスは「YouTube（36.8％）」が最も多く、次いで「Amazon Prime Video（22.0％）」「Netflix（13.8％）」「ABEMA（10.5％）」という結果に。
YouTubeを除く上位3つのサービスを選んだ学生に、動画配信サービスで最も魅力的だと感じるジャンルを尋ねると以下の通りとなった。
Amazon Prime Video：
1位「アニメ（38.1％）」、2位「映画（29.0％）」、3位「ドラマ（11.1％）」
Netflix：
1位「映画（33.0％）」、2位「アニメ（30.7％）」、3位「ドラマ（16.9％）」
ABEMA：
1位「アニメ（33.4％）」、2位「映画（22.3％）」、3位「ドラマ（14.0％）」
【調査対象】
調査対象：「Penmark 公式LINEアカウント」を利用中の日本全国の学生
調査期間：2023年10月12日（木）～10月18日（水）
調査方法：LINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査
有効回答数：3,120人
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