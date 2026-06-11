×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

SalesZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

連載記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

ECzineニュース

インターファクトリー、食料品消費税の税率変更議論を受けEC事業者向け実務対応の解説動画を公開

　クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART（エビスマート）」を展開するインターファクトリーは、「食料品の消費税減税（0％化）」の動向を受け、ネットスーパーや食品を取り扱うEC事業者に向けたシステム対応の迅速化に関するアナウンス、および実務上の注意点をまとめた解説コンテンツをYouTube動画にて公開した。

　2月の衆院選で高市 早苗首相が掲げた公約「2年間の食料品の消費税0％」を巡り、現在超党派の議員や有識者による国民会議において議論が行われている。税率変更に際しては、リアル店舗のPOSレジや基幹システムの改修期間が課題となっており、0％にする場合は半年から1年程度、1％にする場合は3ヵ月程度の改修期間が必要と試算されている。

　EC事業者が税率変更対応に向けて準備すべき項目として、対象商品の洗い出し、ECサイト上の表記確認、タイムスケジュールの決定の3つのステップがある。さらに、販売形態別の注意点として次の対策が必要となる。

  • 予約販売：「購入時点」と「発送時点」のいつの税率を採用するかを確定し、差額返金のフローを確認する。
  • セット販売：食料品と非食料品を組み合わせた商品のうち、「合計金額が1万円以下」「食料品の価格割合が3分の2以上」の2条件を満たすものが軽減税率対象となる（過去のルールに基づく）。
  • 定期販売：既存会員の注文データの税率変更について、手動またはシステム側での一括修正の対応方針を決める。

　なお、今回の減税における詳細なルールは過去の軽減税率導入時と異なる可能性があるため、今後の制度設計の動向に注意を要する。

【関連記事】
中島大祥堂、伴走型EC支援の「EBISU GROWTH」導入で広告ROASを220％改善
EBISUMART、AI時代に対応したEC基盤強化を発表
NTT EDXの電子教科書EC、EBISUMARTを採用し教育DXを推進
インターファクトリー、「EBISUMART BtoB」で受注生産の機能を提供開始
EC構築のEBISUMART、ReviCoと連携　山善ビズコムではレビュー投稿数が約11倍に

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
ECzineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

ECzine編集部（イーシージンヘンシュウブ）

ECzine編集部ならではの視点で、マーケターの皆さんに情報をお伝えいたします。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/11 12:30 https://markezine.jp/news/detail/76939

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方 NEW
  2. 2
    高広伯彦氏の連載がスタート｜私がBtoBマーケティングの「教科書」を書こうと思った理由
  3. 3
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ NEW
  4. 4
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  5. 5
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質
  6. 6
    ドコモ、ミツカン、JALの成功事例も　ショートドラマでブランドリフトや行動変容を促すためのポイント
  7. 7
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  8. 8
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  9. 9
    ロッテ「パイの実」が仕掛ける“沼化計画”　ロングセラーブランドを「推し活」の対象に変える体験設計
  10. 10
    ミツカン「味ぽん」がテレビCMの刷新・放映2週間で追加投資を決断できた「注視データの組織活用」とは
  1. 1
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  2. 2
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  3. 3
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  4. 4
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  5. 5
    22体のAIエージェントが同僚。ディレクター1人で運営するアパレルブランド「NAVYNAVY」を取材
  6. 6
    “ギルティ消費”のニーズをいかに見出したか？　サントリー「ＮＯＰＥ」誕生秘話
  7. 7
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  8. 8
    販売点数が昨対比大幅アップ！森永製菓「inゼリー」が実践した、データドリブンなOOH施策の全貌
  9. 9
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験
  10. 10
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】