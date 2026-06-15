SHEIN、日本および世界の出店者向けに製品安全と品質コンプライアンスの研修を公開

ファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランドSHEINは、Bureau Veritas、Intertek、SGS、TÜV SÜDなどの主要な第三者検査・認証・試験（TIC）機関と提携し、マーケットプレイスの出店者に向けた新たな「製品安全・品質コンプライアンス研修プログラム」を始動した。

同研修プログラムでは、法規制の最新情報、製品の安全性要件、試験基準、および業界のベストプラクティスを扱い、世界各国の市場で変化し続けるコンプライアンス規則に出店者が対応できるよう支援する。

SHEINは2026年、製品安全と品質コンプライアンスの徹底に向けた多面的なガバナンス体制の強化を推進している。技術的対応能力の拡張やコンプライアンス審査チームの増員に加え、人間のレビューを補完するAIを活用したモニタリング・リスク検知システムへの投資にも重点を置いている。

日本の出店者へもグローバル展開を支援

出店者向け学習ポータル（Seller Education Hub）管理画面のイメージ ※実際のサイトは日本語表示

こうした世界的な取り組みの下、日本国内の出店者に向けても、世界160ヵ国をカバーする同社の販売ネットワークを基盤にしたグローバル市場への展開支援を行う。日本の出店者はいつでも専用のポータルにログインし、各市場やカテゴリーに応じたコンプライアンス知識と運営規範を体系的に学ぶことが可能である。

同研修プログラムの第1回セッションは2026年5月29日に開催され、TICパートナー企業が担当する「子供用玩具の製品安全・品質コンプライアンス」に焦点を当てたライブ配信が行われた。このライブ配信のアーカイブは、SHEINの「出店者向け学習ポータル（Seller Education Hub）」にて、出店者はいつでも視聴が可能である。

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