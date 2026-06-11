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Salesforce、Tableau Agentic Analytics Platform国内展開

　セールスフォース・ジャパン（以下、Salesforce）は2026年6月10日開催のデータコミュニティイベント「DataFam Tokyo」において、アメリカで発表された次世代のエージェント型分析プラットフォーム「Tableau Agentic Analytics Platform」の日本市場への展開を発表した。

　同プラットフォームは、従来の「人がダッシュボードを見て分析する」というBIの枠組みを拡張し、AIエージェントが企業のビジネス文脈を理解した上で自律的にデータ分析を行い、業務の実行までを支援する。

「Agentic Analytics Platform」の主要機能と特徴

  • 業務実行の自動化と一元管理：分析結果を実際の行動へと直結させる。例えば、AIエージェントが在庫不足の兆候を検知した場合、人の指示を待たずにSalesforce上で自動的に担当者への対応タスクを起票する。また、企業内で多数稼働するAIエージェントのアクセス状況やコンプライアンスをIT部門が一元管理・監査できる「コマンドセンター」を提供する。
  • 自然言語による会話型分析とヘッドレス連携：専門知識がなくても自然言語でデータに質問するだけで分析結果を返す「Tableau Agent」を提供する。さらに、Tableauの画面を開くことなく、SlackやMicrosoft Teams、ChatGPTなどの生成AIインターフェースを通じて、AIエージェントが直接分析結果や推奨事項を届けるヘッドレス機能（MCPサーバーアーキテクチャ採用）を備えている。
  • 文脈を理解するナレッジとセキュリティ：AIが「売上」の定義など企業独自のビジネスルールを誤解なく解釈できるよう、セマンティックモデルをベースとしたナレッジ・エンジンを確立。プラットフォーム全体にはSalesforceとTableauのエンタープライズ向けセキュリティが組み込まれており、役割に応じたアクセス制御や監査ログ機能などを備えている。

　また、日本での一般提供については、Tableau MCPサーバーやTeams・Slackなど向け統合機能は提供済み。Auto Knowledge Graphは7月、Tableau Agentの会話型分析機能は今年後半の提供を予定し、Agentic Analytics Command Centerは未定としている。

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