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ZOZOTOWN、WEAR by ZOZO の「ノウハウ動画」と連携　学びから購入までをサポート

　ZOZOが運営するファッションEC「ZOZOTOWN」は、ファッションコーディネートアプリ「WEAR by ZOZO（以下、WEAR）」の「ノウハウ動画」との連携を開始した。

　これにより、WEARに投稿されたノウハウ動画がZOZOTOWNアプリ上でも表示され、ファッションやメイクの学びから購入までをサポートする。

　ノウハウ動画は、着回し提案やシーン別のコーディネート、メイクの悩み解決といったテクニックやアイデアを短尺動画で投稿・閲覧できる機能である。今回の連携により、WEAR公認のファッショニスタである「WEARISTA」や公認ユーザー、ショップスタッフが投稿した動画がZOZOTOWNアプリ上でも閲覧可能になった。

　ユーザーは実際の着こなしやメイクのポイントを動画で学び、利用シーンをイメージしながら買い物を楽しめる他、思いがけないアイテムとの新たな出会いも期待できる。動画で紹介された商品はZOZOTOWN内で販売されており、気になった商品のページへスムーズに遷移できる仕組みになっている。

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