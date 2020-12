ナビタイムジャパン、店舗情報やメニューなどを自動で多言語化する機能を開始 店舗案内に適した翻訳が可能

× ログイン Eメール パスワード ※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報(Eメール&パスワード)でログインいただけます。