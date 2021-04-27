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Instagramのイアン・スパルター氏ら登壇／UX・DXオンラインフェス「L&UX2021」開催

　ビービットは、UX・DXをテーマにしたオンラインイベント「L&UX2021」を2021年5月17日（月）〜5月28日（金）に開催する。

　本イベントでは、「UX×テックの社会実装」を中心のテーマに据え、世界各地のリーダー、起業家、思想家が集結。国内外の登壇者による対談や、グローバルを視野に入れた日本の登壇者によるメッセージを通じて、組織、ビジネス、サービスに新たな示唆を与える。

　手段が目的化し、「デジタル化のためのデジタル対応」という非本質的なDXに陥りがちな昨今。体験価値やUXに根差したテクノロジー活用を考え、刺激を受ける機会として参加してみてはいかがだろうか。

登壇者一覧

陳姸（Tencent　Head of UX and User research）
深津貴之（THE GUILD　代表）
サンポ・ヒエタネン（Finland MaaS　Global CEO）
関治之（Code for Japan　Founder）
谷本有香（Forbes JAPAN　Web編集部　編集長）
蛯原健（リブライトパートナーズ　代表パートナー）
塩野誠（経営共創基盤　共同経営者／マネージングディレクター）
尾原和啓（Futurist）
ヤネー・ゴロホフ（Veriff　CPO）
瀧島勇樹（経済産業省 技術振興・大学連携推進課長）
程峰（DiDi　Head of Design）
藤原彰二（出前館　COO）
アビニット・ティワリ（Go-Jek　Head of product design）
塚原文奈（ヘイ株式会社　取締役CPO）
ケヴィン・リン（ex Twitch　Co-Founder）
アカッシュ・ニガム（Genies　CEO and Co-Founder）
鳩山玲人（鳩山総合研究所　代表取締役）
イアン・スパルター（Head of Instagram Japan）
水口哲也（エンハンス　代表／シナスタジアラボ　主宰）
若林恵（黒鳥社）
冨山和彦（経営共創基盤　グループ会長）
入山章栄（早稲田大学大学院経営管理研究科　早稲田大学ビジネススクール　教授）
川邊健太郎（Zホールディングス　Co-CEO／ヤフー　CEO）
佐々木康裕（Takram　ディレクター／ビジネスデザイナー）
宮田裕章（慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室　教授）

開催概要

イベント名：L&UX2021（Liberty and UX Intelligence）
会期：2021年5月17日（月）〜5月28日（金）
実施形式：オンライン配信（事前収録コンテンツ＋オンタイム配信）
参加費用：1視聴アカウントあたり5,000円（税別）※全セッション視聴可能
主催：ビービット
※詳細・申し込みはこちらから

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