Instagramのイアン・スパルター氏ら登壇／UX・DXオンラインフェス「L&UX2021」開催

ビービットは、UX・DXをテーマにしたオンラインイベント「L&UX2021」を2021年5月17日(月)〜5月28日(金)に開催する。

本イベントでは、「UX×テックの社会実装」を中心のテーマに据え、世界各地のリーダー、起業家、思想家が集結。国内外の登壇者による対談や、グローバルを視野に入れた日本の登壇者によるメッセージを通じて、組織、ビジネス、サービスに新たな示唆を与える。

手段が目的化し、「デジタル化のためのデジタル対応」という非本質的なDXに陥りがちな昨今。体験価値やUXに根差したテクノロジー活用を考え、刺激を受ける機会として参加してみてはいかがだろうか。

登壇者一覧

陳姸(Tencent Head of UX and User research)

深津貴之(THE GUILD 代表)

サンポ・ヒエタネン(Finland MaaS Global CEO)

関治之(Code for Japan Founder)

谷本有香(Forbes JAPAN Web編集部 編集長)

蛯原健(リブライトパートナーズ 代表パートナー)

塩野誠(経営共創基盤 共同経営者/マネージングディレクター)

尾原和啓(Futurist)

ヤネー・ゴロホフ(Veriff CPO)

瀧島勇樹(経済産業省 技術振興・大学連携推進課長)

程峰(DiDi Head of Design)

藤原彰二(出前館 COO)

アビニット・ティワリ(Go-Jek Head of product design)

塚原文奈(ヘイ株式会社 取締役CPO)

ケヴィン・リン(ex Twitch Co-Founder)

アカッシュ・ニガム(Genies CEO and Co-Founder)

鳩山玲人(鳩山総合研究所 代表取締役)

イアン・スパルター(Head of Instagram Japan)

水口哲也(エンハンス 代表/シナスタジアラボ 主宰)

若林恵(黒鳥社)

冨山和彦(経営共創基盤 グループ会長)

入山章栄(早稲田大学大学院経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール 教授)

川邊健太郎(Zホールディングス Co-CEO/ヤフー CEO)

佐々木康裕(Takram ディレクター/ビジネスデザイナー)

宮田裕章(慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室 教授)

開催概要

イベント名:L&UX2021(Liberty and UX Intelligence)

会期:2021年5月17日(月)〜5月28日(金)

実施形式:オンライン配信(事前収録コンテンツ+オンタイム配信)

参加費用:1視聴アカウントあたり5,000円(税別)※全セッション視聴可能

主催:ビービット

※詳細・申し込みはこちらから

【関連記事】

・CA、小売企業のUI/UXデザインから開発・運用までを支援する「次世代ヘッドレス開発室」を設立

・W venturesがTHE GUILDと提携、投資先プロダクトのUI/UX改善支援を本格スタート

・ピジョン、公式オンラインショップ多言語化に「WOVN.io」を導入 在留外国人向けにUX向上を目指す

・JINS、新サービス対応のLINEミニアプリを提供開始 ISIDがUX設計から構築まで支援

・博報堂、博報堂DYメディアパートナーズ、DACがDX推進人材のキャリア採用開始