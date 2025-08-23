トップマーケターの思考をAI化？「AIクローン」が変えるマーケティングと活用方法【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

「AIクローン」が変えるマーケティングと作り方を学ぶ

多くのマーケターが抱える「トップマーケターのように考えたい」「いつでも顧客視点で壁打ちしたい」というニーズに応える技術として、生成AIを活用した『AIクローン』が注目されています。これは、ユーザーの思考や知識、ブランドの世界観を学習し、まるで“分身”のように寄り添うAIエージェントを生成する機能です。

10日（水）16:05～16:35に行われるセッション「あなたの“分身”が最強のマーケターに。誰でも作れる『AIクローン』実践デモ」では、実際にファッション・ライフスタイル業界で導入が進む生成AI「Maison AI」を使い、誰でも簡単に「AIクローン」を作成するデモンストレーションが披露されます。AIを“使う”から“作る”時代へのシフトを体感できるセッションにぜひご参加ください。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること 明日から使える「AIクローン」の具体的な作り方

マーケティング業務が劇的に変わる、3つの活用シーン

AIを“使う”から“作る”へ、一歩先のトレンド

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら