MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZineニュース

noteプロデューサー徳力基彦氏に学ぶ、“成果を出す”オウンドメディアのはじめ方【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

すぐに取り入れられる情報発信のコツとは？

　11日（木）14:35～15:05に行われるセッション『noteプロデューサー徳力が語る！成果を出すオウンドメディアのはじめ方』には、個人でもYahooニュース!個人のコラム連載等、幅広く活動を行うnoteプロデューサー徳力 基彦氏が登壇。オウンドメディアの基本から、企業の成功事例、具体的な3つの実践ステップなど、基礎を押さえつつ、すぐに取り組めるヒントをご紹介します。

　「オウンドメディアに興味はあるものの、何から始めたら良いのかわからない」「発信のコツや成果の出し方を知りたい」。そんな企業の広報やマーケターの方に、情報発信をはじめる一歩目としてご活用いただけるセッションです。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • オウンドメディアで成果を上げるための基本の考え方
  • すぐに取り入れられる情報発信のコツ
  • 企業事例から学ぶ、オウンドメディアで成果を出す3ステップ

同日おすすめセッション

11日（木）10:55～11:35

【楽天データ革命】AIが拓く広告の未来 ～未来購買予測で顧客を掴む、1億データ活用の真髄～

11日（木）13:40～14:20

もうファネルで顧客を“待つ”のはやめよう。AIが“連れてくる”時代の「体験」設計術。

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/24 10:00 https://markezine.jp/article/detail/49743

イベント

