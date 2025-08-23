×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

AIエージェントが業務を革新！セールスフォース・ジャパンが語る、マーケターの新しい仕事とは？【無料】

AIエージェントが業務を革新。セールスフォース・ジャパンが語る、マーケターの“創造と対話”の新しい仕事とは

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

　AIエージェントの登場により、顧客体験は“一方通行”から“対話型”へと大きく進化し、あらゆるチャネルで顧客とリアルタイムにつながる世界が現実になりつつあります。マーケターが戦略を立て、その実行と最適化はAIエージェントが24時間365日担う――。そんな未来は、もう目の前です。

　11日（木）11：55～12：25に行われる「その業務、エージェントマーケティングでここまで進化する ―AI時代のマーケターが担う“創造と対話”の新しい仕事―」では、株式会社セールスフォース・ジャパンの島田 崇史氏が登壇します。

　本セッションでは、マーケターやEC担当者の役割を再定義し、AIと人が共創する次世代マーケティングの全貌に迫ります。データ&AI領域で約20年のキャリアを持つ島田氏が、AI時代のマーケターが本当に注力すべき「創造と対話」という新しい仕事の形を明らかにします。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。

その他、AI・顧客体験関連のおすすめセッション

9月11日（木）13：40～14：20

もうファネルで顧客を“待つ”のはやめよう。AIが“連れてくる”時代の「体験」設計術。

9月11日（木）10：55～11：35

ユーザー離脱の真因を可視化し、最短で成果を出すUX改善方法 ――AIで“ロストジャーニー”を見抜く最新アプローチ

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/23 09:00 https://markezine.jp/article/detail/49748

イベント

