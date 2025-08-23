カラオケチェーン「ジャンカラ」、ユーザー体験の裏側にあるデータ活用のリアル

「MarkeZine Day」2日目セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、データによる顧客理解の深化をテーマにしたセッションをご紹介します。

西日本最大級のカラオケチェーン「ジャンカラ」のデータ活用

データ基盤を整備し、データドリブンなマーケティングへシフトしようと戦略を描いたものの、社内で理解を得て、メンバーを巻き込むプロセスで苦戦している……そんなマーケターも多いのではないでしょうか。

9月11日（木）10:55～11:35に実施するセッション「データ基盤・アプリ・CRMで顧客理解を深化するTOAIのデータ戦略 ―ジャンカラのユーザー体験の裏側にあるデータ活用と現場のリアル―」では、西日本最大級のカラオケチェーン「ジャンカラ」のデータ戦略の裏側を公開。

顧客データ活用によるユーザー体験の向上をどのように進めてきたのか、現場目線で紹介します。データ活用に悩めるマーケターは必見です！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

