連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

カラオケチェーン「ジャンカラ」、ユーザー体験の裏側にあるデータ活用のリアル

「MarkeZine Day」2日目セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、データによる顧客理解の深化をテーマにしたセッションをご紹介します。

西日本最大級のカラオケチェーン「ジャンカラ」のデータ活用

セッション詳細＆登録は画像をクリック
セッション詳細＆登録は画像をクリック

　データ基盤を整備し、データドリブンなマーケティングへシフトしようと戦略を描いたものの、社内で理解を得て、メンバーを巻き込むプロセスで苦戦している……そんなマーケターも多いのではないでしょうか。

　9月11日（木）10:55～11:35に実施するセッション「データ基盤・アプリ・CRMで顧客理解を深化するTOAIのデータ戦略 ―ジャンカラのユーザー体験の裏側にあるデータ活用と現場のリアル―」では、西日本最大級のカラオケチェーン「ジャンカラ」のデータ戦略の裏側を公開。

　顧客データ活用によるユーザー体験の向上をどのように進めてきたのか、現場目線で紹介します。データ活用に悩めるマーケターは必見です！

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

9月11日（木）11:55～12:25

ビッグデータ×AIで「購買インサイトに繋がるファクト」を発掘する ～重要な変化を見逃さない、消費者分析の方法～

9月11日（木）13:40～14:20

生成AI時代におけるWebサイトの役割とデータ活用、マーケティングデータ分析基盤としてのAWS Clean Roomsの活用

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/23 12:00 https://markezine.jp/article/detail/49745

イベント

