広告の効果改善の突破口は“意外な所”に。CVR200%改善の事例を交えて新手法解説【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

広告効果に“差がつかない時代” 改善の突破口を解説

AIによるクリエイティブの量産、パターン検証、自動最適化。今や広告運用における“技術的アプローチ”は、改善ノウハウも共有され尽くし、もはや“差がつかない時代”に突入しています。

11日（木）11:55～12:25に行われるセッション『「どんなに最適化を尽くしても、広告が“効かなくなる日”がやってくる。」 ――CVRが200%に、広告指標改善の突破口は意外な所にあった』には、Wunderbarの代表取締役CEOである長尾 慶人氏が登壇。「ある要素」を広告・ブランディング設計の中心に据えることで、CVR200%改善、CPA削減、さらに採用応募率20%UPといった、広告効果にとどまらない成果を出した企業の事例を紹介します。

どのようにして効果改善だけでなくブランディングにもつなげることができたのか、実践事例とともに語られます。明日からの業務にすぐ活かせるヒントと、新たな視点が手に入るセッションです。

このセッションで学べること 「CVR200%改善／CPA削減／採用応募率20%UP」を実現した企業の改善法

効果改善だけでなくブランディングにもつなげる新しい打ち手

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

