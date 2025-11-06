ROAS最大15倍改善！“焼畑式マーケティング”から脱却するミドルファネル戦略とは【参加無料】

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！ 場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

ROAS最大15倍改善！“焼畑式マーケティング”から脱却するミドルファネル戦略～「見える数値」の裏にある“理解”を構造化する～

16:15～16:45に行われるセッション『ROAS最大15倍改善！“焼畑式マーケティング”から脱却するミドルファネル戦略～「見える数値」の裏にある“理解”を構造化する～』では、登壇者は、株式会社マテリアルデジタルの川端 康介氏が登壇。

単発的な施策を積み重ねる“焼畑式マーケティング”から脱却し、持続的な成果につなげるミドルファネル戦略についてお話しします。数字の点を追うのではなく、理解の面を広げるマーケティング構造への転換をお伝えします。

このセッションで学べるポイント

“焼畑式マーケティング”を抜け出すための構造的アプローチ

顧客の“便益認識”を高めるミドルファネル戦略の実践法

短期的な成果と中長期的な理解を両立させる全体最適の設計手法

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

