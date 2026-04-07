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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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【5/21・オンライン開催】5月のMarkeZine Day、サイト公開・参加受付がスタート！

　こんにちは、MarkeZine編集部です。

　MarkeZineは、5月21日（木）にオンラインで開催するイベント「MarkeZine Day 2026 Online」のサイトをオープンし、参加申し込みの受け付けをスタートしました。

　本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、マーケターに役立つセッションをご準備。1日でAI×マーケティングの今と未来を学ぶことができます。

　2026年5月22日、マーケティングの「今」を追い続けてきたMarkeZineはついに20周年を迎えます。この20年、テクノロジーは絶えず進化してきましたが、「顧客を理解し、価値を届け、事業成長につなげる」というマーケティングの本質は変わりません。

　AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進し事業成長を実現するトップランナーたちは、どのような未来を見据え、AIと共創を図っているのか。本イベントでは、AIに向き合うすべてのマーケターにその最前線を共有します。

　先進企業のチャレンジングな取り組みやこれからのAI活用のヒントと展望を学べる場として、ぜひご活用いただければ幸いです。

参加申し込みや詳細は、イベント公式サイトをチェック！

MarkeZine Day 2026 Online開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30

・場所：オンライン

・参加費：無料・事前予約制

・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。イベントの視聴方法についてはお申し込み後、5月20日（水）17:00頃にメールにてお送りする予定です。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/04/07 07:00 https://markezine.jp/news/detail/50635

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