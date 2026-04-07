【5/21・オンライン開催】5月のMarkeZine Day、サイト公開・参加受付がスタート！

こんにちは、MarkeZine編集部です。

MarkeZineは、5月21日（木）にオンラインで開催するイベント「MarkeZine Day 2026 Online」のサイトをオープンし、参加申し込みの受け付けをスタートしました。

本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、マーケターに役立つセッションをご準備。1日でAI×マーケティングの今と未来を学ぶことができます。

2026年5月22日、マーケティングの「今」を追い続けてきたMarkeZineはついに20周年を迎えます。この20年、テクノロジーは絶えず進化してきましたが、「顧客を理解し、価値を届け、事業成長につなげる」というマーケティングの本質は変わりません。

AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進し事業成長を実現するトップランナーたちは、どのような未来を見据え、AIと共創を図っているのか。本イベントでは、AIに向き合うすべてのマーケターにその最前線を共有します。

先進企業のチャレンジングな取り組みやこれからのAI活用のヒントと展望を学べる場として、ぜひご活用いただければ幸いです。

MarkeZine Day 2026 Online開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30

・場所：オンライン

・参加費：無料・事前予約制

・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。イベントの視聴方法についてはお申し込み後、5月20日（水）17:00頃にメールにてお送りする予定です。