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一歩進んだAI活用で、ここまでできる！AI×大規模生活者行動データで進化するマーケティングリサーチ

　様々な領域での活用が進み、いまやAIは特別なものではなくなった。一方で、既存業務の効率化にとどまっている企業も多く、消費者理解や市場理解のあり方そのものを変える活用はまだ十分に進んでいないのが現状だろう。AIだからこそできる仕事とは何か。そして活用することで、広がる可能性にはどのようなものがあるのか。2026年3月開催のMarkeZine Day 2026 Springでは、LINEヤフーのリサーチツール「DS.INSIGHT」のプロダクト責任者を務める田村氏が登壇。AIと大規模生活者行動データを活用した実践事例を通じて、これからのマーケティングリサーチの可能性を語った。

生成AI活用が当たり前の時代に

　セッションの冒頭、LINEヤフーの田村氏は会場の聴講者に向けて「AI、使っていますか？」と問いかけた。昨今、生成AIの企業導入は急速に進み、売上高1,000億円以上のプライム上場企業における導入割合は昨夏時点で95.6％に達している（出典：デロイト トーマツ グループ「デロイト トーマツ、プライム上場企業における生成AI活用調査発表」）。

　そして、AI活用・浸透度の高い企業ほど意思決定のスピード、生産性、収益が向上する傾向にある。こうした企業に共通するのは、単なる業務効率化にとどまらず、事業構造そのものの変革を重視している点だ。

LINEヤフー株式会社　コーポレートビジネスドメイン データソリューション プロダクトリード　田村 健氏
LINEヤフー株式会社　コーポレートビジネスドメイン データソリューション プロダクトリード　田村 健氏

　ここ1、2年で生成AIの導入フェーズは概ね終了しつつあり、いかに社内へ浸透させ、活用度合いを深めるかという戦いへと移行している。マーケティング領域におけるAI活用の実態を見ると、企画・アイデアの壁打ちや議事録・ドキュメント作成といった用途が約7割を占める（出典：日本マーケティング協会「マーケティングにおけるAI・デジタルに関する調査レポート」）。

　一方、コンテンツ作成になると約5割、データ分析や自社理解の文脈では約3割、顧客対応への活用はさらに限られているのが現状だ。多くの活用が既存業務の効率化・省力化の範囲にとどまっているといえる。田村氏は、既存業務の効率化から一歩進んだ活用として、生活者データやナレッジとAIを組み合わせて「AIにしかできない仕事」を行わせる重要性を指摘した。

AIは疲れない。最大限活用できる仕組みとは

　AIにしかできない仕事とは何か？　この問いを考える際、まずはAIの特徴を押さえておく必要がある。田村氏はAIの大きな特徴は3つあるとし、「疲れない」「全部見る」そして「学び続ける」ことを挙げた。

　まず、AIは疲れない点。人間は働けば疲弊するが、AIは休まず稼働し、コストをかければ規模も柔軟に拡大できる。

　よくある使い方として「人間が指示を出してAIに調べさせる」が挙げられるが、課題もある。指示を出す人間側がそもそも問題に気づいていなければ指示も出せず、AIも動かないのだ。だからこそ、人間が指示をせずともAIが動く仕組みが理想といえる。

　その実践例として、LINEヤフーでは日々の検索ボリュームをモニタリングし、急上昇キーワードを検知した際にAIが自動で背景を調査・レポートする仕組みを社内で運用しているという。検知から報告まで全自動で、インフォグラフィック化にも対応。一度システムを作れば、休むことなくAIが調査・報告を継続して実施する。

　実際にこの仕組みを活用したトレンド予測レポート「ネクストトレンド予測」を毎年公開しており、2025年に発表した「ネクストトレンド予測2026」では「ラブブ」のブームを的中させるなど、高い精度を誇る。検索ボリュームの“伸び始めの兆し”を捉えて、流行しつつあるものを検知しているのだ。

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AIは全部見る。任せるべきは、潜在的な課題の発見

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この記事の著者

和泉 ゆかり（イズミ ユカリ）

　IT企業にてWebマーケティング・人事業務に従事した後、独立。現在はビジネスパーソン向けの媒体で、ライティング・編集を手がける。得意領域は、テクノロジーや広告、働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/04/08 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50525

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