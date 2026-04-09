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才流、「BtoBマーケティング研究会」を発足　NTTドコモビジネス戸松氏がアドバイザリーボードに就任

　才流は、大手・中堅企業のBtoBマーケティングに携わる役職者や実務経験者を対象とした会員制研究会「BtoBマーケティング研究会」を2026年4月に発足。NTTドコモビジネスで統合マーケティング部長を務める戸松正剛氏が、同研究会のアドバイザリーボードメンバーに就任したと発表した。

　戸松氏が通信・デジタルサービス分野で培ったBtoBマーケティングの実務知見を研究会内で共有することで、参加企業に新たな価値を提供していく。

NTTドコモビジネス株式会社　統合マーケティング部長　戸松 正剛氏
NTTドコモビジネス株式会社　統合マーケティング部長　戸松 正剛氏

　戸松氏は、NTTグループ各社にてマーケティング・新規事業開発に従事し、シンクタンク・人材派遣会社への出向、米国留学（MBA）を経験。スタートアップの成長・Exit支援や、Jリーグをはじめとするプロスポーツ業界とのアライアンスなどを手掛ける。2021年には事業共創プログラム「OPEN HUB for Smart World（現：OPEN HUB for Plural Futures）」を設立し代表に就任。2025年よりNTTドコモビジネスでBtoBマーケティング全般を統括している。

　就任にあたり戸松氏は、「日々の実務で培ってきた知見をもって、研究会の皆様の活動に少しでも貢献できれば幸いです。マーケティングが企業の成長エンジンとなるよう、ともに学び、議論していければと考えています」とコメントした。

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