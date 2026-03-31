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MarkeZine Day 2026 Spring

仕事は「AI、ときどき人」へ、エージェンティックな時代に求められる“マネジメント能力と願望”

　AIエージェントの登場によってAIは単なる相談相手から、指示を完遂する実務の実行者へと変貌しつつある。この変化を「実務革命」「人ときどきAIから、AIときどき人へ」と表現するのはメルカリでAIの浸透と活用を担うハヤカワ五味氏と、戦略アドバイザーの梶谷健人氏だ。AIエージェントの活用がビジネスの前提となったとき、マーケターに必要なスキルやマインドは何か？MarkeZineDay 2026 Springでハヤカワ氏と梶谷氏が語り合った。

メルカリの利用率100%が示す「AI前提」の組織変革

　本セッションには、生成AI活用の最前線を走る2名が登壇した。メルカリにて約2,000名の組織を「AIネイティブ」へと変革させるミッションを担うハヤカワ五味氏。そして、先端テクノロジーをいかに事業成長に結びつけるかの戦略アドバイザーとして、多くの企業を支援するPOSTSの梶谷健人氏だ。

　セッション冒頭、ハヤカワ五味氏はメルカリにおける圧倒的なAI浸透率を明かした。同社では2025年5月より、100名規模の専門組織「AI Task Force」を発足させ、全部署での業務プロセス刷新を断行している。

「メルカリでは組織開発とプロダクトの両面から、生成AIを前提とした再構築を進めています。先日、社内のAIツール利用率が100％に達したというアップデートもありました」（ハヤカワ氏）

メルカリにおけるAI活用の一例
メルカリにおけるAI活用の一例

「AI前提」の組織において、変化はツール利用の枠を超え、意思決定のあり方にまで及んでいるとハヤカワ氏は指摘。梶谷氏も現状をAI活用のフェーズが劇的な進化を遂げていると語る。

対話から実行へ、AIエージェントが実務の提示を塗り替える

　ハヤカワ氏からの「非エンジニアのビジネス職、いわゆる『ビズ職』において AIがどう仕事を変えていくのか」という問いかけに対し、梶谷氏は「AIへの捉え方には今、かつてないほどの二極化が起きている」と指摘した。

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株式会社POSTS 代表取締役　梶谷 健人氏

　ある人は「最近のAIは進化が停滞している」と感じ、ある人は「凄まじい進化を遂げている」と熱狂する。この認識の差はAIエージェントを実務に組み込んでいるか否かに起因する。その象徴として梶谷氏が挙げたのが、AIエージェント「Claude Code」などの台頭だ。ChatGPTが「対話革命」だったとすれば、自律的にタスクを完遂するAIエージェントは「実行革命」があるという。

　従来のチャットAIが「一問一答的な出力」であるのに対し、AIエージェントは目的を与えられると思考ステップを自ら分解し、必要に応じて外部ツールを呼び出しながら目標達成まで「自走」する。ハヤカワ氏は、その進化を目の当たりにした際のインパクトを次のように語った。

　「衝撃的だったのは、AIが自分でToDoリストを作り、完了したものにチェックを入れていく姿でした。AIエージェントは単なるチャットではなく、人間の仕事の進め方に極めて近い存在です」（ハヤカワ氏）

　梶谷氏がClaude Codeで実践しているワークフローでは、5体のAIエージェントが並列で稼働し、最終的には40ページものプレゼン資料を自動で作り上げてしまうという。

「Claude Codeという名で誤解されているかもしれませんが、コーディングツールではなく、複数のエージェントを指揮するためのマネジメントツールといえます。AIエージェントを使うと自分の手元にタスクというボールが残らず、最後までやりきってくれる。まさに実行革命なんです」（梶谷氏）

　AIが単なる「相談相手」から、指示を完遂する「実務の実行者」へと変貌した事実は、マーケターの役割そのものを根本から揺さぶっている。

次のページ
「AI、ときどき人」への転換で希薄化する“正解の価値”

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伊藤 桃子（編集部）（イトウモモコ）

MarkeZine編集部員です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/03/31 07:00 https://markezine.jp/article/detail/50506

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