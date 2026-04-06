Hakuhodo DY ONE、杉原剛氏のエグゼクティブ・アドバイザー就任を発表

Hakuhodo DY ONEは、2026年4月1日付で杉原剛氏を「エグゼクティブ・アドバイザー」として招聘したことを発表した。

杉原氏は、KDDI、インテルを経て、オーバーチュア（現Yahoo!検索広告）、Google日本法人で広告営業戦略を担当。2009年にマーケティングのコンサルティングサービスやツールを提供するアタラを創業した。プラットフォーム広告、リテールメディアなどの最新情報を発信するプラットフォームビジネスアナリストでもあり、次世代広告の標準化（AdCP、UCP、ARTFなど）や、エージェンティック広告の実現に向けた技術的・事業的な課題に精通している。

杉原 剛氏

同氏の参画により、Hakuhodo DY ONEは経営層の意思決定の質と戦略立案の精度および実行スピードの向上を図る。

杉原氏は、「事業環境が大きく変わる局面では、足元の対応だけでなく、中長期を見据えた戦略の再設計が重要になります。外部の視点と業界横断の知見を活かし、同社の意思決定と次の成長に資する役割を果たしていきたいと考えています」とコメントした。

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