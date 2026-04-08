サイバーエージェント、広告配信運用AIエージェント「効果おまかせAI」を提供へ　入札・配信を最適化

サイバーエージェントは、広告配信の入札・配信設定を自動で最適化するAIエージェント「効果おまかせAI」を2026年4月20日より提供開始する。

同サービスでは、配信データにもとづくAIの継続学習により、配信状況を常時監視・分析。AIが配信状況をリアルタイムに分析し、自動で入札やキャンペーンの最適化、クリエイティブのステータス変更、ターゲティング設計などを行う。分析には広告主企業の計測ツールによる計測データを用いることも可能だ。

これにより、入札・配信設定などの改善施策を自動で実施し、広告配信運用のスピードと精度を高めることで広告効果の最大化を図る。まずはMeta広告（Facebook／Instagram）を対象とし、今後はMicrosoft広告やTikTok広告など対応範囲を順次拡大する予定となる。

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