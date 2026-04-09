ZETA、ネオジャパン、LIVEX AIがリテールメディア分野で業務提携を発表

ZETAは、ネオジャパンおよびLIVEX AIと業務提携契約を締結した。今回の提携により、3社は主に国内実店舗を中心にエージェンティックAIを活用したリテールメディア事業を共同で推進する方針である。

【左から】株式会社ネオジャパン 齋藤 晶議氏/LIVEX AI Inc. Jerry Li氏/ZETA株式会社 山崎 徳之/LIVEX AI Inc. Yasha Spong氏/LIVEX AI Inc. Sam Takagi氏

リテールメディア市場は国内外で急拡大しており、特にAIによる顧客体験の進化が注目されている。LIVEX AIが提供するAIエージェント「LiveX AI」は、チャットや音声に対応し、ホログラムアバターなどリアルな対話体験を実現。大規模イベントでも導入されており、実店舗やデジタルサイネージへの展開が進む。

ZETAはECサイト向けに「ZETA CXシリーズ」などのデジタルマーケティングソリューションを提供し、購買データや検索データの活用による広告最適化で実績がある。ネオジャパンはビジネスコミュニケーションツール「desknet's NEO」などで知られ、「LiveX AI」再販パートナーとしてサービスを提供している。

今回の提携では、「LiveX AI」とZETAが持つ各種エンジンの連携により、AIによる対話型接客、商品検索、レビュー参照、広告配信などを実店舗の現場で一体化。駅や空港、スポーツ施設など広範なリアルワールドで新たな顧客体験と広告接点の創出を図る。

今後はECと実店舗を横断したデータ活用による広告・販促・接客の最適化を推進し、リテールメディア市場の拡大と顧客体験の向上を目指す。