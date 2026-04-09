×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

ZETA、ネオジャパン、LIVEX AIがリテールメディア分野で業務提携を発表

　ZETAは、ネオジャパンおよびLIVEX AIと業務提携契約を締結した。今回の提携により、3社は主に国内実店舗を中心にエージェンティックAIを活用したリテールメディア事業を共同で推進する方針である。

【左から】株式会社ネオジャパン 齋藤 晶議氏/LIVEX AI Inc. Jerry Li氏/ZETA株式会社 山崎 徳之/LIVEX AI Inc. Yasha Spong氏/LIVEX AI Inc. Sam Takagi氏
【左から】株式会社ネオジャパン 齋藤 晶議氏/LIVEX AI Inc. Jerry Li氏/ZETA株式会社 山崎 徳之/LIVEX AI Inc. Yasha Spong氏/LIVEX AI Inc. Sam Takagi氏

　リテールメディア市場は国内外で急拡大しており、特にAIによる顧客体験の進化が注目されている。LIVEX AIが提供するAIエージェント「LiveX AI」は、チャットや音声に対応し、ホログラムアバターなどリアルな対話体験を実現。大規模イベントでも導入されており、実店舗やデジタルサイネージへの展開が進む。

　ZETAはECサイト向けに「ZETA CXシリーズ」などのデジタルマーケティングソリューションを提供し、購買データや検索データの活用による広告最適化で実績がある。ネオジャパンはビジネスコミュニケーションツール「desknet's NEO」などで知られ、「LiveX AI」再販パートナーとしてサービスを提供している。

　今回の提携では、「LiveX AI」とZETAが持つ各種エンジンの連携により、AIによる対話型接客、商品検索、レビュー参照、広告配信などを実店舗の現場で一体化。駅や空港、スポーツ施設など広範なリアルワールドで新たな顧客体験と広告接点の創出を図る。

　今後はECと実店舗を横断したデータ活用による広告・販促・接客の最適化を推進し、リテールメディア市場の拡大と顧客体験の向上を目指す。

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/09 13:30 https://markezine.jp/news/detail/50647

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革 NEW
  2. 2
    資生堂「エリクシール」「丸亀製麺」に学ぶ　ブランド戦略からSNS施策をどう設計し、評価するか？ NEW
  3. 3
    「これはいける！」という直感はなぜ敗れるのか？直感を戦略に変える「1つ目のS：See（観察）」の技術
  4. 4
    Xから予測する2026年春の美容トレンド　「防御美容」が本格化、日本ブランドへの信頼回帰も
  5. 5
    「知られているが選ばれない」をどう打破する？本間ゴルフが過去の栄光を捨てて挑むブランド再定義 NEW
  6. 6
    一歩進んだAI活用で、ここまでできる！AI×大規模生活者行動データで進化するマーケティングリサーチ NEW
  7. 7
    買えないなら自作する・言語を超えたアレンジ欲求、2026年前半のSNSトレンドに見る最新インサイト
  8. 8
    AIエージェントが同僚になる時代、自分たちのビジョンが問われる。自由と統制の両立こそが実用化の本丸 NEW
  9. 9
    AEO対策、自社が実施するタイミングはいつが効果的？4ステップで取り組む「段階的投資モデル」のススメ
  10. 10
    データをどう読み解けば「消費者の本音」に辿り着けるのか？事例から紐解くAI時代のデータ活用戦略
  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  3. 3
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  4. 4
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  5. 5
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  6. 6
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価
  7. 7
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  8. 8
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ
  9. 9
    AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方
  10. 10
    「Duolingo」がグッズ・ドラマ化！一過性のバズに閉じず“事業資産”に変える、IP活用のステップ